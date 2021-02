$!¡Vuelve Don Francisco a la televisión!

“Soy un comunicador en mi año 59 de este oficio que me apasiona, y no puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco esta oportunidad que me da CNN en Español para compartir mis reflexiones con el público y mis invitados”, dijo Don Francisco, al respecto de esta oportunidad.

Don Fransciso tiene casi 60 años de carrera y es el creador y presentador, entre otras tantas producciones, de Sábado Gigante, que fuera reconocido por el Guiness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.