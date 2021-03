$!WandaVision tendrá un episodio especial con su detrás de escena

Unidos tendrá un aire similar a lo que ya vimos en Disney Galleries, que repasó el backstage de The Mandalorian. Así las cosas, cada nuevo contenido del UCM tendrá también estos pequeños documentales para conocer detalles de la producción, la filmación y la nueva tecnología adaptada.

Esto servirá como preludio a la siguiente serie del UCM que será The Falcon and the Winter Soldier, la que llegará una semana más tarde, el viernes 19 de marzo y también por Disney +.

Y tú, ¿viste WandaVision?