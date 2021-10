$!Will Smith no duda: eligió su peor película

Will Smith tiene una carrera extensa en el cine. Y en una reciente entrevista habló sobre su filmografía.

Al ser consultado por sus mejores películas, Smith eligió a Hombres de Negro y Persecución de la felicidad. "Creo que hay un empate entre ambas. Por diferentes razones, esas son las dos películas casi perfectas”, dijo en una charla con la revista GQ.

Pero no titubeó cuando lo consultaron sobre la peor: "Wild Wild West es una espina clavada en mi costado. Verme a mí mismo en chaparrones no me gusta", agregó.

Ahora Smith estrenará en 2022 King Richard, la película biográfica de Richard Williams, padre de Venus y Serena Williams.