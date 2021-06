$!Will Smith pide que no hagan memes con su foto y pasa esto

El actor Will Smith publicó una foto en sus redes sociales en la que se le ve haciendo abdominales con ayuda de una aparato de gimnasio y un balón, este le pidió a sus seguidores que, por favor, no hicieran memes con la imagen. Obviamente no le hicieron caso y, por supuesto, sus fanáticos le hicieron una colección de ediciones de la fotografía, que incluyen desde dinosaurios hasta ovnis.

En una publicación hecha por el actor recientemente compartió los mejores memes que le realizaron en diferentes situaciones con la imagen posteriormente publicada en su cuenta de Instagram. En menos de una hora ya se contaban por cientos el número de memes que había hecho con su fotografía.