$!Wonder Woman cumple 80 años ¡se vienen los festejos!

Wonder Woman fue creada por William Moulton Marston y apareció por primera vez en el cómic All Star Comics #8 de 1941. Ha sido la primera mujer heroína de la editorial y ha tenido muchas películas y también una serie live-action de gran popularidad, con Lynda Carter en el papel protagónico.

Los héroes de DC tienen una popularidad renovada gracias al éxito del Universo Extendido de DC. Y uno de esos personajes es Wonder Woman, que ha tenido una gran aparición en la pantalla grande gracias a Gal Gadot. Y ahora Wonder Woman está cerca de cumplir 80 años.

El 21 de octubre, Wonder Woman cumple 80 años. DC y Warner ya tienen los planes para la celebración. Será incluida en el Salón de la Fama del Museo de la Comic-Con. Se lanzará una antología Wonderful Women of the World, la colección Wonder Woman: 80 years of the Amazon Warrior y una serie nueva Nubia and the Amazons.

Actualmente Wonder Woman se encuentra en una pausa dentro del DCEU después del lanzamiento de Wonder Woman 198’, la cual no tuvo el recibimiento esperado y a pesar de que se confirmó una tercera película en solitario, se desconoce cuándo volveremos a ver a Gal Gadot en este papel.