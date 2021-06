$!Zack Snyder se declara liberal, pro-aborto y a favor de la inclusión

Todos tenemos una postura política, aunque a veces no queramos aceptarlo, y las celebridades y estrellas de Hollywood no son la excepción. En un país como Estados Unidos, en el que demócratas y republicanos se disputan la presidencia cada cuatro años, unos con una visión más cargada a lo liberal, mientras que los otros son más conservadores, distintos actores y directores se han declarado abiertamente a favor de alguno de los bandos y si no lo han hecho explícitamente sí con comentarios y hasta con sus películas.

De esta manera, Snyder ha estado en el centro de la noticia durante algunos meses y muchos analistas y críticos de sus filmes hablaron de su clara inclinación hacia la ultraderecha, con ideas conservadoras, nacionalistas y que van en contra de prácticas democráticas, gracias a lo que se puede ver en sus películas. No obstante, cuando la actriz de El Amanecer de los Muertos, Sarah Polley, Splice: Experimento Mortal, lo cuestionó sobre este trasfondo en sus cintas, para The Guardian, el cineasta dejó claro que cada quien ve lo que quiere.

¡Mi voto es demócrata! Soy un verdadero amante de los derechos individuales. Siempre he sido un gran defensor de los derechos de la mujer y el derecho de la mujer a elegir, y siempre he estado rodeado de mujeres poderosas. Y, por supuesto, soy un gran defensor de los derechos de todas las etnias y todos los ámbitos de la vida. Diría que soy un tipo bastante liberal. Quiero asegurarme de que todos sean escuchados y todos se sientan incluidos. No tengo una agenda política de derecha. La gente ve lo que quiere ver. Para mí, ese no era ciertamente el punto.

Sin embargo, a pesar de lo dicho por Snyder, los críticos han sido muy específicos a la hora de señalar estos indicios de propaganda de ultraderecha en sus películas. 300 ha sido descrita como una oda al fascismo, mientras que en su primera cinta de zombies, El Amanecer de los Muertos, Snyder focaliza el odio en los musulmanes —justo tres años después del atentado de las Torres Gemelas— con escenas de muertos vivientes destruyendo una ciudad árabe o persa y con un montaje que pasa de musulmanes rezando a ciudades destruidas y disturbios.

En sus cintas de superhéroes, desde Watchmen, Los Vigilantes, hasta las del Universo Extendido de DC, el director ha sido criticado por ofrecer una versión de exaltación hacia los hombres con habilidades superiores que buscan imponerse mediante la fuerza y aunque muchos podrían pensar que es fiel a los materiales de origen, la realidad es que sus cintas carecen de la crítica y el trasfondo de las historietas. En Sucker Punch: Mundo Surreal, el cineasta pretende hacer una crítica a la hipersexualización de las mujeres en los videojuegos, pero la cinta fue descrita como misógina.

Así es que, aunque sea de manera inconsciente, el director reproduce conductas misóginas, xenófobas y fascistas en sus películas. Para muchos críticos esto no es una cuestión meramente de interpretación, sino de cómo se da forma a las cintas. Ahora bien, Snyder ha hecho del conocimiento público su afiliación política y se ha declarado liberal en varios aspectos, por lo que quizá su falta de congruencia en su filmografía no sea una cuestión de convicciones, sino de descuidar el contenido por sobre la imagen.