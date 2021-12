El presidente electo de Chile, el joven izquierdista Gabriel Boric, anunció este lunes que acelerá la definición de su gabinete para "otorgar certezas", sobre todo a los mercados, que cayeron con fuerza este lunes tras su holgada victoria.

Boric, elegido el domingo con un 55.8 % de los votos en un balotaje frente al ultraderechista José Antonio Kast, se reunió este lunes con el mandatario Sebastián Piñera en el palacio presidencial de La Moneda.

Antes de ingresar fue vitoreado por cientos de personas que se agolparon en las afueras de la casa de gobierno, desde donde gobernará a partir del 11 de marzo de 2022, cuando a sus 36 años -hoy tiene 35- se convierta en el presidente más joven en la historia de Chile.

En la puerta del palacio, cientos de personas esperaban su llegada al grito "¡se siente, se siente, Boric presidente!".

"Vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea lo antes posible", contestó a la prensa cuando le preguntaron sobre la fecha en que nombrará a su gabinete tras su reunión con Piñera,.

Piñera, recordó Boric, nombró a su equipo de ministros de su segundo mandato el 22 de enero, o sea cerca "de un mes después" de ser elegido.

"Espero no superar ese plazo. Estamos conscientes de que es importante para el país otorgar certezas, que algunos les pueden gustar y a otros no, pero es importante tener certidumbre de lo que viene", agregó.

Los mercados reaccionaron a la baja este lunes tras su triunfo. El peso cerró con una depreciación de 3.4 % y se situó a 876 pesos por dólar, su mayor valor histórico, mientras que el principal indicador de la Bolsa de Santiago, el IPSA, cayó un 6.18 %.

Analistas apuntan a que la inestabilidad se mantendrá en el mercado mientras no haya certeza sobre los nombres de su equipo económico, sobre todo el de su ministro de Hacienda.

El diputado y exlíder estudiantil de 35 años -edad mínima para asumir la Presidencia- aventajó a Kast por 11 puntos.

La elección registró, además, una participación histórica del 55.6 % de los más de 15 millones de votantes.

¿Por qué ganó Boric?

El triunfo de Boric se convierte en uno de los más holgados desde el retorno a la democracia en Chile.

Los analistas coinciden en que el triunfo del izquierdista se cimentó en la mayor participación en el balotaje: 1,2 millones de votos más que en la primera vuelta, en la que se impuso Kast.

"Hay toda una generación de personas que han votado esporádicamente o no han votado y hoy día se están incorporando al proceso político en Chile, lo que desde el punto de vista del compromiso cívico ciudadano es bueno para este país que necesita fortalecer la democracia", declaró a la AFP Marcelo Mella, académico de la Universidad de Santiago.

Los jóvenes chilenos, tradicionalmente reacios a participar en las elecciones, acudieron a las urnas para apoyar a Boric, según los expertos.

"Boric no era mi candidato, pero sí voté porque moralmente por el otro candidato no podía. Esperemos que (con Boric) se dé mayor igualdad y no haya tanta corrupción", dijo a la AFP Natalia López, una estudiante de 35 años.

Retos de futuro

Los analistas afirman que Boric tendrá como principal misión acompañar la Convención Constituyente que redacta una nueva Carta Magna que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división", alegó el presidente electo al celebrar su triunfo ante decenas de miles de seguidores en el centro de Santiago.

Boric reiteró sus promesas de campaña, como el giro hacia un Estado de bienestar, pensiones públicas garantizadas, salud y educación universal y de calidad, y respeto a los derechos humanos.

Claudia Heiss, analista académica de la Universidad de Chile, sostiene que en un gobierno que "se promete transformador como el de Boric, el principal desafío es estar a la altura de las expectativas y no va a ser fácil".

Un Congreso dividido casi a partes iguales -entre izquierda y derecha- va a poner a prueba la capacidad de gobierno de Boric.