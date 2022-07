Un jugador gana 195 millones de libras esterlinas en lotería del Reino Unido

Se ha colocado un reclamo por el premio mayor de £195,707,000 ganado por un solo poseedor de un boleto del Reino Unido en el sorteo de Euromillones del martes, dijo Camelot.

Los números ganadores fueron 06, 23, 27, 40, 41, más los números Lucky Star 02 y 12 con un potencial ganador esta mañana.

Camelot confirmó que un boleto acertó los siete números, lo que le permitió a su propietario reclamar £195,707,000.00 para convertirse en el ganador del premio mayor más grande de la historia.

El premio mayor dejará al ganador más rico que la superestrella del canto Adele, que tiene una fortuna de 150 millones de libras esterlinas.

El poseedor del boleto rompió el récord anterior de Euromillones de £ 184 millones recaudados por la pareja británica Joe y Jess Thwaite en mayo.

Camelot ha confirmado que se ha realizado una reclamación de las ganancias esta mañana.

Al igual que con todos los premios importantes, el reclamo ahora pasará por el proceso de validación, que incluye verificaciones para garantizar que se cumplan los Términos y condiciones de las Reglas de los juegos y que se proteja la integridad de la Lotería Nacional, dijo Camelot.

Sujeto a la validación, el premio se pagará en una cita con uno de los asesores de ganadores de Camelot.

Una vez que la entrada ha sido validada y pagada, el titular de la entrada decidirá si hacerlo público o no y compartir sus noticias.

El impresionante premio de 195,7 millones de libras esterlinas pagaría 696 casas, según el precio promedio más reciente del Reino Unido, el equipo de la Premier League Southampton Football Club o una mansión en la codiciada zona londinense de Mayfair, completa con baño de vapor, piscina y cine.

Andy Carter de Camelot, asesor sénior de ganadores de la Lotería Nacional, dijo: 'Esta es una noticia absolutamente increíble.

“Anoche se hizo historia con el mayor premio de la Lotería Nacional ganado por un jugador del Reino Unido, y estamos encantados de haber recibido una reclamación.

"Nuestro enfoque ahora es apoyar al poseedor del boleto a través del proceso y ayudarlo a comenzar a disfrutar de su victoria que realmente cambiará su vida y batirá récords".

Joe y Jess Thwaite de Gloucester, que tienen dos hijos pequeños, ganaron 184 millones de libras al comienzo del verano.

Joe, de 49 años, ingeniero de ventas de comunicaciones, y Jess, de 44, que dirige un salón de peluquería, dijeron que la primera compra que hicieron después de convertirse en millonarios fue de muebles.

Thwaite le dijo a ITV: 'Compramos muebles de dormitorio. Compramos una cómoda y un armario.

Ella agregó: 'No pensé que fuera real para ser honesto. Todavía no creo que sea real. La victoria nos da tiempo para soñar, que no habíamos tenido antes.' De los poseedores de boletos británicos anteriores que ganaron más de £ 100 millones, la mayoría optó por permanecer en el anonimato.

Pero las grandes fortunas pueden crear presión en las relaciones.

Antes de Thwaite, el poseedor del récord anterior lo ostentaba un titular de boleto anónimo que reclamó £ 170 millones en octubre de 2019.

El tercer mayor ganador llegó en octubre de 2019 llevándose a casa la friolera de £170 millones en un sorteo Must Be Won, y decidió permanecer en el anonimato.

El cuarto lugar lo ocuparon Colin y Chris Weir de Largs, North Ayrshire, que se embolsaron 161.653.000 libras esterlinas en julio de 2011.

Colin Weir gastó 2,5 millones de libras esterlinas de sus ganancias para invertir en su amado club de fútbol Partick Thistle, lo que llevó a que una de las gradas del estadio llevara su nombre.

Más tarde adquirió el 55% de las acciones del club, que legó a la comunidad local después de morir en diciembre de 2019, a los 71 años.

Sin embargo, la pareja se divorció el mismo año de la muerte de Colin.

La pareja también creó Weir Charitable Trust en 2013 y donó 1 millón de libras esterlinas al referéndum de independencia de Escocia en 2014.

Solo 15 jugadores del Reino Unido han ganado un premio mayor de más de £ 100 millones.

En 2012, Adrian y Gillian Bayford, de Suffolk, se llevaron a casa más de 148 millones de libras, pero se separaron después de un año.