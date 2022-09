El nuevo iPhone 14 con precios iniciales en EE.UU. entre 799 y 899 dólares

Apple anunció este miércoles sus nuevas versiones de teléfono iPhone, el 14 y el 14 Plus, que presentan una estética muy similar a la del modelo anterior, el exitoso 13, con el chip A15 Bionic, una mejora de la calidad de toma de imágenes y una pantalla más grande en el caso del Plus.

En un evento desde su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la firma que dirige Tim Cook mostró los nuevos teléfonos, disponibles en colores negro, blanco, azul, morado y rojo, y que mantienen la controvertida muesca en la parte superior de la pantalla.

El iPhone 14 tiene una pantalla OLED de 6,1 pulgadas (6,7 pulgadas en el caso de 14 Plus), brillo de 1.200 nits y Dolby Vision.

Apple ha anunciado el iPhone 14 y 14 Plus, conservando gran parte del diseño del Iphone 13, incluida una muesca para la cámara selfie del teléfono y los sensores Face ID. Eso está en línea con los rumores que indicaban que solo los 14 modelos Pro perderían la muesca. De cualquier manera, el 14 se parece mucho al 13 a primera vista, con la misma pantalla plana y rieles. Los modelos de EE. UU. del iPhone 14 también eliminan la bandeja SIM física y se suman a eSIM. El modelo estándar de iPhone 14 comienza en $799 y el 14 Plus comienza en $ 899. Los pedidos anticipados comenzarán el 9 de septiembre; el 14 estándar se envía el 16 de septiembre y el 14 Plus llega más tarde el 7 de octubre.

El iPhone 14 también admitirá la tan comentada mensajería de emergencia a través de satélites de comunicación cuando esté fuera del alcance de una señal celular, llamada Emergencia SOS. Las antenas del teléfono pueden conectarse a frecuencias satelitales. Apple dice que puede tomar menos de 15 segundos enviar un mensaje con una vista despejada del cielo, y la interfaz guía a los usuarios para que apunten su teléfono en la dirección correcta, además de seguir los pasos para conectarse con los proveedores de servicios de emergencia. También es posible usar la aplicación Find My para compartir la ubicación sin enviar un mensaje. Es gratis durante dos años con los modelos de iPhone 14.

El iPhone 14 se queda con una pantalla de 6,1 pulgadas, mientras que el 14 Plus ofrece una gran pantalla de 6,7 pulgadas. El modelo 14 Plus afirma ofrecer la mejor duración de batería de cualquier iPhone. Ambos modelos continúan ofreciendo el conjunto de chips A15 Bionic del año pasado, un cambio importante para Apple, que generalmente ha introducido un nuevo procesador para ser utilizado por toda su cartera de iPhone cada año.

En el frente de la cámara, hay una cámara principal ultra ancha y una nueva de 12 megapíxeles con apertura f/1.5 y estabilización basada en sensor. Apple afirma que hay una mejora del 49 por ciento en la calidad de imagen con poca luz y dice que el modo nocturno es el doble de rápido ahora. También hay una nueva cámara TrueDepth de 12 megapíxeles con enfoque automático en la parte delantera. Apple dice que también está aplicando su procesamiento de imágenes Deep Fusion antes en la canalización de imágenes, mejorando el rendimiento con poca luz y la reproducción del color, y está llamando a esta tecnología "Motor fotónico". La grabación de video también obtiene un nuevo modo de estabilización llamado Modo de acción que usa todo el sensor para una estabilidad similar a la de un cardán.

El debut del iPhone 14 llega en un momento único: la inflación está elevando el precio de absolutamente todo, incluida la tecnología de consumo , y los presupuestos familiares se están agotando. Google ha lanzado una campaña de vergüenza pública llamando a Apple a adoptar su estándar abierto para la mensajería. Y la compañía tiene que enfrentar el hecho de que la gente en los EE. UU. simplemente no quiere un iPhone pequeño , a pesar de sus esfuerzos por vender uno en los últimos años. Todo se reduce a una cantidad inusual de presión mientras Apple organiza su presentación anual del iPhone desde su reluciente campus de Silicon Valley.