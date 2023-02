Hija de Dwyane Wade cambia de nombre y género a los 15 años

Un juez aprobó la solicitud de cambio de género y nombre de la hija del exastro de la NBA, Dwyane Wade, cuyo nombre y cambio de género se otorgaron legalmente tres años después de que se declarara transgénero.

El cambio se le otorgó a la joven de 15 años el viernes 24 de febrero, de acuerdo con Us Weekly . La adolescente ahora se conoce legalmente como Zaya Malachi Airamis Wade.

La ex estrella de la NBA, de 41 años, reveló por primera vez que su hija mayor es transgénero en The Ellen DeGeneres Show en febrero de 2020. (Dwyane comparte a Zaya y su hijo Zaire, de 21 años, con su ex esposa Siohvaughn Funches , su hijo Xavier, de 9, con su ex Aja Metoyer y su hija Kaavia, 4, con su esposa Gabrielle Union ).

“En primer lugar, mi esposa y yo, Gabrielle Union, somos orgullosos padres de un niño en la comunidad LGBTQ+, y también somos orgullosos aliados”, compartió en ese momento el tres veces ganador del Campeonato de la NBA, recordando que Zaya habló con él y con la actriz de Bring It On sobre su identidad de género cuando tenía 12 años.