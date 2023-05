Target bajo fuego por su colección del "Orgullo": trajes de baño que generan indignación

El gigante minorista Target nuevamente está siendo criticado por sus clientes después de ofrecer trajes de baño femeninos amigables para esconder los genitales masculinos y con "cobertura extra en la entrepierna" a la venta.

Los trajes de baño en cuestión forman parte de la colección "Pride" (Orgullo) de Target y se describen como ajustados "pensados para varios tipos de cuerpos y expresiones de género". Los trajes de baño generaron críticas en las redes sociales, con varias personas diciendo que nunca más volverían a comprar en Target.

Además de los trajes de baño femeninos diseñados para acomodar los genitales masculinos, la colección Pride de Target incluye camisetas pequeñas con frases como "Sé tú mismo y siente el amor", expresiones temáticas del orgullo LGBTQ, así como leggings, faldas de tutú y monos de colores arcoíris.

"Lo que [Target] está haciendo es mucho peor que cualquier cosa que haya hecho Bud Light. Están vendiendo fajas para el pecho y trajes de baño 'amigables con la tuck' para niños. Target está desafiando nuestra postura. Pero al igual que cualquier otra empresa, necesitan nuestro negocio. Lo hicimos con Bud Light. Ahora le toca a Target", dice un tuit del programa de Matt Walsh, presentador de noticias de Daily Wire.

La controversia sigue a Adidas, que utilizó un modelo masculino para promocionar un nuevo traje de baño femenino, una decisión que también recibió condena, incluida la ex nadadora estrella de la Universidad de Kentucky, Riley Gaines.

"No entiendo por qué las empresas se están haciendo esto voluntariamente", tuiteó Gaines. "Podrían haber dicho al menos que el traje es 'unisex', pero no lo hicieron porque se trata de borrar a las mujeres. ¿Alguna vez te has preguntado por qué casi nunca vemos esto en la dirección opuesta? Los trajes de baño femeninos no se adornan con un bulto".