Raquel Arbaje revela en Nueva York: "me rompí un dedo del pie"

La primera dama dominicana, Raquel Arbaje, declaró en el acto sobre "Mi Vivienda Feliz" celebrado en el consulado dominicano en Nueva York que al salir de la bañera del hotel se rompió un dedo.

A su llegada al evento, Arbaje contó que sufrió un pequeño tropiezo en el que se rompió un dedo del pie.

"Ahora déjenme contarles: llegué aquí y estaba saliendo de la bañera, mi hija me dice 'mami, me rompí dos dedos', casi le echo un regaño. Cuando salgo de la bañera, me rompo un dedo, un dedo del pie", dijo la primera dama.

Sin perder el estilo que la caracteriza, Arbaje se le veía caminar un poco incómoda. No obstante, no detalló si el golpe fue lo suficientemente fuerte como para no poder caminar mañana domingo en el Desfile Dominicano de Nueva York junto a su esposo.