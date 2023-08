Tiroteo en tienda en Jacksonville deja "varios muertos"

Varias personas murieron baleadas el sábado dentro de una tienda de la cadena Dollar General en Jacksonville, Florida, informó la alcaldesa de la ciudad a un canal de televisión. Una funcionaria municipal afirmó que el agresor ha sido abatido.

La alcaldesa Donna Deegan dijo a WJXT que "hay varias muertes" dentro de la tienda, pero no dio un número preciso. Varios agentes de la policía se encuentran en la zona, cercana a la Universidad Edward Waters, una pequeña universidad históricamente negra

"Esto es inaceptable", dijo Deegan a la televisora. "Un tiroteo es demasiado, pero estos tiroteos masivos son realmente difíciles de asimilar".

Ju´Coby Pittman, una integrante del Concejo Municipal de Jacksonville, reveló al canal que el agresor ha muerto, pero no ofreció detalles.

"Siento un enorme pesar. Estoy cansada de tantos tiroteos", sostuvo.

Las autoridades de la Universidad Edward Waters ordenaron a sus estudiantes permanecer en sus dormitorios, señaló la escuela en un comunicado, que agregó que no se cree que algún estudiante o profesorado esté involucrado en el incidente.

Penny Jones dijo a The Associated Press que ella era empleada de la tienda hasta hace unos meses. Vive a unas cuadras de distancia, en un barrio predominantemente negro.

"Sólo estoy esperando noticias sobre mis compañeros con quienes solía trabajar", aseveró Jones. "No sé si es seguro andar por el vecindario en este momento".

Jones agregó que se sentía "incómoda y asustada".

"No quiero salir de mi casa. Pienso, ¿quiero volver a la tienda? ¿Esto va a empezar a suceder con mayor frecuencia? No sé cuál es la causa. Me siento confundida. Hay muchos sentimientos encontrados en este momento", dijo el sábado por la tarde.

El tiroteo ocurrió cinco años después del día en que un hombre armado abrió fuego durante un torneo de videojuegos en Jacksonville, matando a dos personas antes de suicidarse.