Hace 10 años, Kansas exigió que los votantes comprobaran su ciudadanía, pero no salió bien

Los republicanos convirtieron las acusaciones sobre el voto ilegal de no ciudadanos en un elemento central de su mensaje de campaña en 2024, y planean impulsar leyes en el nuevo Congreso para exigir que los votantes demuestren que son ciudadanos estadounidenses.

Pero existe un lugar con una supermayoría republicana donde vincular el voto a la ciudadanía parece no tener posibilidades de éxito: Kansas.

Esto se debe a que el estado ya pasó por eso, y casi todos los republicanos preferirían no volver a intentarlo. Hace más de una década, Kansas impuso un requisito de prueba de ciudadanía que se convirtió en uno de los mayores fiascos políticos de que se tiene memoria en ese estado.

La ley, aprobada por la Asamblea Legislativa estatal en 2011 y puesta en marcha dos años después, terminó impidiendo el registro de más de 31.000 ciudadanos estadounidenses que eran elegibles para votar.

Eso equivalía a 12% de todas las personas los que buscaban registrarse en Kansas por primera vez. Al final, los tribunales federales declararon que la ley era una carga inconstitucional sobre el derecho al voto, y no se ha aplicado desde 2018.

Aunque los datos muestran que es muy inusual que voten los que no son ciudadanos, la ley de Kansas muestra el riesgo de privar del derecho al voto a un número mucho mayor de personas legalmente facultadas para votar.

El principal funcionario electoral del estado, el secretario de Gobierno, Scott Schwab, promovió la idea cuando fue legislador y ahora dice que los estados y el gobierno federal no deberían tocarla.

"Kansas lo hizo hace 10 años", dijo el republicano Schwab. "No salió muy bien".

Steven Fish, un trabajador de almacén de 45 años del este de Kansas, dijo entender la motivación de la ley. En su opinión, el estado era como el dueño de una tienda que teme que le roben, e instala cerraduras.

Pero en 2014, cuando el nacimiento de su hijo, ahora de 11 años, lo inspiró a ser "un poco más responsable" y seguir la política, no tenía una copia aceptable de su certificado de nacimiento para registrarse como votante en Kansas.

"Las cerraduras no funcionaron", comentó Fish, uno de los nueve residentes de Kansas que demandaron al estado por la ley. "Atraparon a un montón de personas que no hicieron nada malo".

Un pequeño problema con amplio apoyo para una solución

La experiencia de Kansas pareció recibir poca o ninguna atención fuera del estado mientras los republicanos de otras partes buscaban establecer requisitos de prueba de ciudadanía este año.

Arizona promulgó un requerimiento este año, aplicándolo a la votación en elecciones estatales y locales, pero no para el Congreso o la presidencia.

La Cámara de Representantes, liderada por republicanos, aprobó un requisito de prueba de ciudadanía en el verano y planea reintroducir leyes similares después de que los republicanos tomaran el control del Senado en noviembre.

En Ohio, el secretario de Gobierno, de tendencia republicana, revisó el formulario que utilizan los trabajadores electorales para las objeciones de elegibilidad de los votantes para exigir que las personas no nacidas en Estados Unidos muestren papeles de naturalización para emitir un voto regular.

Un juez federal se negó a bloquear la práctica días antes de la elección.

Además, mayorías considerables de votantes en Iowa, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Carolina del Sur, así como Carolina del Norte y Wisconsin, estados indecisos en la elección presidencial, se inspiraron para enmendar las disposiciones de sus constituciones estatales sobre la votación, aunque los cambios fueron solo simbólicos.

En las disposiciones que declaraban que todos los ciudadanos estadounidenses podían votar, ahora se indica que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar, una distinción sin sentido y sin efecto práctico sobre quién es elegible.

Para ser claros, los votantes ya están obligados a declarar que son ciudadanos estadounidenses cuando se registran para votar, y los que no son ciudadanos pueden enfrentar multas, prisión y deportación si mienten y son atrapados.

"No hay nada inconstitucional en garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar en las elecciones estadounidenses", dijo el representante estadounidense Chip Roy, el principal impulsor de la propuesta ante el Congreso, en una declaración enviada por correo electrónico a The Associated Press.

Los tribunales rechazaron la regla de ciudadanía de Kansas

Cuando los residentes de Kansas objetaron la ley de su estado, un juez federal y un tribunal federal de apelaciones concluyeron que violaba una ley que hace que los estados se limiten a recopilar solo la información mínima necesaria para determinar si alguien es elegible para votar. Ese es un problema que el Congreso podría resolver.

Los tribunales dictaminaron que, con "escasas" pruebas de que existiera un problema real, Kansas no pudo justificar una ley que impediría que cientos de ciudadanos elegibles se registraran por cada no ciudadano registrado incorrectamente.

Un juez federal concluyó que la evidencia del estado mostraba que solo 39 no ciudadanos se habían registrado para votar desde 1999 hasta 2012, un promedio de solo tres al año.

En 2013, el entonces secretario de Gobierno de Kansas, Kris Kobach, un republicano que se había labrado una reputación nacional abogando por leyes de inmigración estrictas, describió como una amenaza seria la posibilidad de que los inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos pudieran votar.

Fue elegido fiscal general en 2022 y todavía respalda firmemente la idea, argumentando que los fallos judiciales federales en el caso de Kansas "casi con certeza se equivocaron".

Kobach también dijo que un problema clave de la impugnación legal, la incapacidad de las personas para solucionar problemas con sus registros en un período de 90 días, probablemente se ha resuelto.

"El desafío tecnológico de cuán rápidamente puedes verificar la ciudadanía de alguien se está haciendo más fácil", dijo Kobach. "Con el tiempo, será aún más fácil."

¿La ley de Kansas se mantendría en la actualidad?

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar el caso de Kansas en 2020. Pero en agosto, se dividió 5 a 4 al permitir que Arizona continúe aplicando su ley para votar en elecciones estatales y locales mientras avanza una impugnación legal.

Viendo la posibilidad de una decisión diferente de la Corte Suprema en el futuro, el representante electo, Derek Schmidt, dice que los estados y el Congreso deberían establecer requisitos de prueba de ciudadanía. Schmidt era el fiscal general de Kansas cuando se impugnó la ley de su estado.

"Si el mismo asunto surgiera ahora y se litigara, los hechos serían diferentes", dijo en una entrevista.

Pero los defensores del derecho al voto descartan la idea de que una impugnación legal tendría un resultado diferente. Mark Johnson, uno de los abogados que luchó contra la ley de Kansas, dijo que los oponentes ahora tienen un modelo para emprender una lucha judicial exitosa.

"Sabemos a quién podemos llamar", dijo Johnson. "Sabemos que tenemos los testigos expertos. Sabemos cómo intentar cosas como esta". Predijo "una avalancha, un alud, de litigios contra esto".

Nació en Illinois, pero no pudo registrarse en Kansas

Inicialmente, los impactos del requisito de Kansas parecían recaer más fuertemente en los votantes sin afiliación política y en los jóvenes. A partir del otoño de 2013, 57% de los votantes a quienes se impidió registrarse no tenían afiliación política y 40% tenían menos de 30 años.

Pero Fish estaba a la mitad de su tercera década de vida, y seis de los nueve residentes que demandaron por la ley de Kansas tenían 35 años o más. Tres incluso presentaron documentos de ciudadanía y aun así no pudieron registrarse, según documentos judiciales.

"No había ni uno solo de nosotros que fuera realmente ilegal o que hubiera malinterpretado o tergiversado alguna información o hubiera hecho algo mal", dijo Fish.

Se suponía que debía presentar su certificado de nacimiento cuando quiso registrarse en 2014, mientras renovaba su licencia de conducir de Kansas en una oficina de un centro comercial en Lawrence. Un empleado no aceptó la copia del certificado de nacimiento que tenía Fish.

Todavía no sabe dónde encontrar el original, pues nació en una base de la Fuerza Aérea en Illinois que cerró en la década de 1990.

Varias de las personas que se unieron a Fish en la demanda eran veteranos , todos nacidos en Estados Unidos, y Fish dijo que le asombraba que se les impidiera registrarse.

