Hombre muere apuñalado tras ser atacado por un grupo de adolescentes en Nueva York

Un hombre murió tras ser atacado por un grupo de adolescentes a las afueras del Barclays Center de Brooklyn en Nueva York, Estados Unidos.

Se trata de Michael Hernández, de 27 años, quien fue apuñalado por los jóvenes, según el medio de comunicación New York Post.

De acuerdo con la Policía de Nueva York, Hernández caminó después de ser atacado, pero luego se desplomó cerca de Flatbush Avenue y Atlantic Avenue. Fue llevado al Hospital Metodista NewYork-Presbyterian Brooklyn, donde falleció más tarde.

Testimonios

Conforme al periódico estadounidense, un hombre de 55 años que vive en un apartamento con vista a la escena, dijo que escuchó gritos alrededor de la noche del viernes, pero pensó que eran adolescentes a los que había escuchado unas horas antes.

"Alrededor de las 9 de la noche, escuché un ruido, gritos", dijo el ingeniero Bjorn Breivik.

"Pensé que eran los jóvenes divirtiéndose". Unos 15 o 20 minutos después, escuchó a los policías, dijo el nativo de Noruega.

Frode Thorsen, de 60 años, también ingeniero de Noruega, paseaba a su perro, Taks, por la zona y se sintió visiblemente conmocionado cuando se enteró del asesinato.

"¡Oh, Jesús!", exclamó Thorsen. "No es bueno que hayan matado a alguien". Thorsen a veces pasea a su perro hasta las 11:00 p.m., pero no está preocupado, dijo. "Tengo un perro que me cuida", dijo. "Me avisará si alguien se acerca a mí".

La profesora jubilada Linda Farhood-Karasavva, de 76 años, que viaja a Brooklyn desde Manhattan a menudo, se dirigía a ver un espectáculo y calificó el asesinato de "repugnante".

"Está sucediendo demasiado", dijo. "Soy madre... No me imagino perder a tu hijo de esa manera, ¿para qué te asesinen? Para ella, parece que 'toda la ciudad se está cayendo a pedazos', dijo.

"Amo esta ciudad", dijo. "Nací aquí y odio verlo pasar así. He vivido en todo el mundo, he viajado a todas partes, pero siempre estoy feliz de volver a casa, pero no a esto".