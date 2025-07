¿Debes renovar tu visa de paseo? Respuestas a las preguntas más frecuentes

Renovar la visa de paseo puede parecer un trámite sencillo. Sin embargo, el proceso está lleno de detalles que pueden marcar la diferencia entre una aprobación y una negación, incluso para quienes han gozado de este privilegio desde la infancia y nunca han tenido problemas migratorios.

¿Estás por renovar tu visa de turista? La abogada experta en migración Marlena De Los Santos responde algunas de las inquietudes más comunes sobre este proceso: desde cuáles son los criterios que evalúan las autoridades consulares hasta qué hacer si rechazan tu renovación.

—¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para renovar o no una visa?

Las autoridades consulares evalúan principalmente:

Si el solicitante mantiene los lazos fuertes con su país de residencia (trabajo, estudios, familia, propiedades, etc.).

(trabajo, estudios, familia, propiedades, etc.). Historial migratorio: que haya cumplido con las leyes migratorias de EE. UU. (no estadías prolongadas o ilegales).

Razón de la solicitud: coherencia del motivo del viaje con el tipo de visa.

Cambios significativos en la situación del solicitante (antecedentes penales, cambios de estatus civil o migratorio).

—¿Cuánto tiempo después del vencimiento se puede renovar la visa sin necesidad de entrevista?

En principio, en la República Dominicana se puede calificar para renovación sin entrevista si la visa venció hace menos de 48 meses (4 años). Pero muchas veces sucede que las personas con más de un año de vencimiento le envían a entrevista consular.

—¿Puede negarse la renovación de visa a alguien que la obtuvo siendo menor de edad, aunque nunca haya tenido problemas migratorios?

Sí, es posible. Aunque no haya tenido problemas migratorios, al ser adulto ahora, el oficial consular evaluará sus lazos como adulto (trabajo, estudios, familia, estabilidad económica) porque ya no depende de los padres. Si no demuestra vínculos sólidos, puede recibir una negación de renovación.

—¿Y en el caso de que esa persona ya esté casada?

El matrimonio puede influir positivamente o no, según el escenario: Si la pareja vive y tiene arraigo en su país de residencia, es positivo. Si la pareja reside en EE. UU. o tiene peticiones migratorias pendientes, puede generar dudas sobre intención de turismo.

—¿Hay diferencias en el proceso de renovación si la visa se obtuvo siendo menor de edad?

No en el proceso como tal, pero sí en la evaluación. Cuando eras menor, tu situación dependía de los padres. Si ahora eres mayor de edad, la decisión se basará en tu perfil individual, no en el de tus padres.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/01/renovar-visa-e9a76a9d.jpg

—¿Renovar la visa después de haber pasado el plazo establecido sin asistir a entrevista, puede afectar el historial migratorio de alguna manera?

No afecta el historial migratorio directamente, pero no calificarías para renovación sin entrevista si excediste el plazo. Entonces tendrías que ir a entrevista y justificar tu perfil con el que estas aplicando.

—¿Cuánto tiempo suele tardar el proceso de renovación, especialmente en verano?

Con exención de entrevista suele tardar entre dos y ocho semanas, según la carga de trabajo y temporada. Con entrevista va depende de la disponibilidad de citas.

—¿Qué factores pueden hacer que al solicitante le nieguen la renovación?

Poca evidencia de lazos fuertes con su país.

Estadías irregulares o mal uso de visas anteriores.

Información inconsistente o sospechosa en la solicitud.

Cambios que generen dudas (como solicitudes de asilo, peticiones familiares recientes, matrimonios con ciudadanos/residentes de EE. UU. sin demostrar intención de regresar).

—¿Qué debe hacer una persona a la que le niegan la renovación?

Ver en la carta que explica el porqué de no renovarle (generalmente bajo la sección 214(b)). En este caso recomiendo siempre fortalecer la evidencia de lazos y preparar mejor la próxima solicitud. Además de esperar a que haya un cambio significativo en su situación para volver a aplicar.

Te puede interesar Ya está disponible la página web para solicitar citas para visas a EE.UU.