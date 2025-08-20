Un almuerzo en uno de los restaurantes favoritos de Houston se convirtió en una experiencia aterradora para Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood, reconocidos influencers gastronómicos. Ambos resultaron heridos cuando un SUV irrumpió violentamente en CuVee´s Culinary Creations y los atropelló mientras grababan un video de degustación en vivo, reportó el Daily Mail.

El accidente ocurrió mientras Santiago y Blackwood disfrutaban de sliders de salmón, ostras y langosta en una mesa junto a la ventana. El SUV, que se desplazaba a una velocidad estimada entre 56 y 64 km/h (35-40 mph), atravesó el vidrio e impactó contra su mesa.

Las imágenes muestran a los influencers siendo lanzados de sus asientos entre fragmentos de vidrio, logrando alejarse del lugar con heridas visibles.

Atención de emergencia y testimonios

Tras el incidente, ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital local. Desde la camilla, Blackwood expresó su alivio por sobrevivir: "Me siento bendecido... Estoy agradecido por todo", declaró en un video recogido por el medio británico, describiendo la experiencia como "lo más aterrador" que ha vivido.

Santiago permaneció bajo observación más tiempo y comentó: "Mi cuerpo está tenso, me duele un poco la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva". Además, reflexionó sobre la dificultad de asimilar lo ocurrido: "Este es el segundo accidente que sufrimos este mes. No sé si somos afortunados o estamos malditos", agregó, explicando que intentaba mantener la calma a pesar de sentir ganas de llorar.

La causa del accidente aún se desconoce. Medios locales citados por el Daily Mail indicaron que la policía de Tyler y los servicios de emergencia de UT Health EMS respondieron rápidamente. El restaurante sufrió daños importantes tras la irrupción del vehículo.

Vivos de milagro

Con una sólida presencia en plataformas como YouTube e Instagram, Santiago y Blackwood han construido una audiencia que sigue sus reseñas culinarias y experiencias en restaurantes. Después del accidente, compartieron en sus redes una reflexión sobre la fragilidad de la vida y la importancia de aprovechar cada día.

En la descripción del video publicado en YouTube relataron cómo el SUV los sorprendió mientras brindaban con sliders: "Estuvimos a centímetros del desastre, pero por un milagro estamos bien, solo sacudidos y para siempre cambiados", señalaron. Santiago destacó la importancia de valorar a quienes realmente importan, dejar atrás rencores y centrarse en el presente.

Ambos mencionaron haber sobrevivido a otro incidente reciente, lo que reforzó su mensaje de gratitud y la decisión de vivir sin postergar lo importante.

Para Santiago y Blackwood, la inesperada irrupción del SUV durante su almuerzo se convirtió en un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Su objetivo ahora es aprovechar cada oportunidad, mantener el enfoque en sus metas y recordar que cada día es un regalo impredecible.