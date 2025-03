Recientes explosiones de cohetes en las proximidades del país resaltan necesidad de agencia espacial

Las recientes explosiones de 17 de enero y 7 de marzo del cohete espacial Starship de la empresa norteamericana SpaceX crearon una amenaza de caída de fragmentos en la zona del océano Atlántico que incluye nuestro país, lo suficientemente importante para que las autoridades aeronáuticas de la zona detuvieran o redujeran el tránsito aéreo en la zona. En dicha situación, las autoridades dominicanas tuvieron poco que decir, pues el gobierno no cuenta con un equipo de profesionales en temas espaciales que pueda darles seguimiento a estos temas. Esto, aun cuando República Dominicana es firmante de varios convenios internacionales relacionados al espacio y es usuaria de diversos servicios espaciales como imágenes y comunicación satelital. Nuestro país cuenta con los conocimientos adecuados para dicho tema, pues tenemos programas de ingeniería espacial en universidades como INTEC y APEC.

Aunque la posibilidad de impacto de fragmentos espaciales en estas explosiones es mínima, el nivel de riesgo en caso de impacto con una persona en tierra o una aeronave en el aire es catastrófico. En ambas explosiones de enero y marzo, las autoridades norteamericanas establecieron una parada de salidas y llegadas en sus aeropuertos de Florida y Puerto Rico, acción seguida por las autoridades dominicanas en los aeropuertos dominicanos. Muchos otros vuelos fueron ordenados a entrar en patrones de espera mientras se aclaraba la situación de la caída de fragmentos.

Estas acciones tuvieron un impacto importante en los costos operativos de todas estas aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras. Fragmentos de importante tamaño han sido encontrados en las islas Turcas y Caicos, de poca distancia al norte de República Dominicana. Lo que concluyentemente significa que el riesgo no es solo para aeronaves a gran altura, sino también para las personas en tierra.

La República Dominicana es firmante de diversos convenios espaciales, que sirven de base para lo que se conoce como el derecho espacial. Estos convenios son parte del marco legal de las Naciones Unidas, y están supervisados por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA):

El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la

exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos

celestes, de 1966.

El Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de

objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 1967.

El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos

Espaciales, de 1971.

El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 1974.

El Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos

Celestes, de 1979.

Los Acuerdos Artemis para la exploración espacial, de 2020.

El Acuerdo para la Agencia Espacial Latinoamericana y Caribeña, de 2020.

Además de esto, el país es contratante de diversos servicios espaciales como servicios de imágenes para agricultura, meteorología, análisis poblacional, entre otros, así como servicios de telecomunicaciones y manejo de data, siendo dicha contratación descentralizada y sin los debidos conocimientos de expertos en la materia.

El país cuenta con un distinguido grupo de profesionales en la materia, siendo la universidad INTEC el centro de mayor relevancia en este sentido, la cual ofrece la carrera de ingeniería espacial, desarrollada en conjunto con la Universidad de Western Michigan. Unos 15 ingenieros dominicanos han sido egresados de dicha carrera y cuentan con profundos conocimientos en materia de diseño de aeronaves y sistemas espaciales, así como en la normativa internacional que rige la exploración y explotación espacial.

En América Latina tenemos también avanzados programas espaciales como lo son los programas de Brasil, Argentina y Chile, que cuentan con agencias gubernamentales dedicadas al tema y han logrado lanzar sus propios satélites de diferentes tamaños y tipos. Países más cercanos a nosotros en tamaño, como Costa Rica, también ha desarrollado sus capacidades espaciales, con diversas iniciativas a menor escala, diseñadas para ajustarse a las necesidades del estado.

Uno de los puntos de mayor importancia en este tema es el que concierne a las interacciones interestatales en este tema. Hemos perdido acceso a importantes acuerdos de cooperación con otros estados, por no contar con una contraparte especializada de nuestro lado. Países como Italia, Chile, la India, Alemania y Guatemala han ofrecido apoyo para el desarrollo de proyectos espaciales en nuestro país, pero al no contar con una agencia espacial que les sirva de contraparte, estos proyectos no han avanzado.

El mundo moderno está cada vez más conectado al espacio exterior, y República Dominicana no es excepción. Nuestro país se encuentra en una posición geográfica privilegiada; tenemos como principal socio comercial al país con el mayor desarrollo en materia espacial del mundo, los EE. UU., así como a una serie de países amigos que han logrado desarrollar sus políticas espaciales. Además, somos de las naciones con más riesgo de ser afectadas por fragmentos de cohetes espaciales como los de Starship de SpaceX. Por ello, debemos crear una oficina/agencia para el manejo y desarrollo de la política espacial dominicana.