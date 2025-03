El E-ticket, una herramienta con importantes desafíos

"Francisco, vamos a tener que regresar a tu casa si no es mucho problema, nos han negado el abordaje por no tener el E-ticket". Fue la llamada que recibí de un buen amigo de infancia, que se había quedado en mi casa en la ciudad de Miami junto a su esposa y dos hijos.

Al llegar al aeropuerto se percataron de que no habían llenado el E-ticket de regreso, y cuando lo intentaron hacer a último minuto, no solo no tenían la señal adecuada en el aeropuerto, sino que entraron a la página equivocada y pagaron por un servicio gratuito. La aerolínea les negó el abordaje.

El Formulario de Llenado Electrónico (E-ticket) para pasajeros que entran y salen de la República Dominicana fue establecido por la Junta de Aviación Civil (JAC) dominicana, mediante la resolución 50-2021 de fecha 10 de marzo de 2021.

En aquel momento el país vivía la pandemia del COVID-19, y el gobierno de Luis Abinader buscaba reactivar el turismo mediante la reapertura aérea. El programa se originó como parte de recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), que busca la facilitación de trámites para viajeros como el pasaporte electrónico.

La digitalización de procesos gubernamentales, en especial en los viajes aéreos, había tomado fuerza en todo el mundo, y en nuestro país fue creado para eficientizar la documentación de pasajeros aéreos que entran y salen de nuestro territorio.

Otros países de Latinoamérica, como Colombia, tienen programas similares. El programa presenta algunos retos importantes en el aspecto legal, tales como: el uso de firmas electrónicas de manera irregular para hacer declaraciones juradas en diversas instituciones del país para la entrada y salida; el datamining de viajeros sin su consentimiento; la negación de abordaje a ciudadanos dominicanos; y la seguridad de la data recopilada.

Finalizaremos esta columna con una serie de propuestas dirigidas al mejoramiento del programa.

El proceso

En dicho programa se combinaron diferentes formularios de entrada y salida del país, tales como declaración de aduanas, formulario de migración, formulario de salud pública y encuestas del Ministerio de Turismo, realizándose una declaración jurada en cada uno de ellos, pero sin el necesario proceso de registro de firma digital que establece la ley.

Esto ha llevado a que expertos legales expresen su preocupación sobre la legalidad del programa. Otro aspecto legal de importancia es la recolección de datos personales para fines mercadológicos, lo que, según normativas internacionales, requiere del consentimiento de la persona, cosa de la que nuestro país carece, según expertos.

En cuanto a la seguridad de la data recolectada, nuestro equipo encontró debilidades en el uso de códigos QR; permitiría que la data de todos los viajeros que han visitado el país desde la fecha de inicio de este programa (2021) pueda ser sustraída.

Amén de lo anterior, es un hecho sin precedentes que los extranjeros dominicanos que quieran realizar el E-ticket fuera del país tengan que encontrarse con el formulario en un hipervínculo ajeno y pagar para completarlo, siendo esto un riesgo mayor a la reputación de nuestro país.

Pero la debilidad más inhumana del programa del E-ticket es la concerniente a la negación de abordaje.

A diario se viven momentos de frustración en aeropuertos de todo el mundo, cuando a familias enteras o personas envejecientes que no manejan el mundo digital con destreza se les niega el abordaje de vuelos hacia la República Dominicana.

Esto se debe a que la JAC, en su resolución 50-2021, ordena que el E-ticket sea presentado a la hora de abordaje, y si el pasajero no lo tiene, no se le puede permitir abordar.

Es una medida arbitraria, ya que son miles los casos de personas que todos los años pasan por el periplo de perder sus vuelos, simplemente porque no tienen la conexión de internet o la destreza tecnológica de llenar el E-ticket.

Propuestas de mejora: siendo una herramienta importante para la recolección de datos de viajeros para fines mercadológicos, y a su vez una importante herramienta de facilitación es importante que mejoremos el sistema a los fines de proteger los datos personales de los pasajeros y estar acorde con las normativas de protección de datos de los Estados Unidos y de la Unión Europea.

Por igual, una reglamentación acorde a la normativa vigente sobre firma digital en las declaraciones juradas.

Por último, y no menos importante, debemos iniciar por eliminar el requisito de presentación del E-ticket para abordar, y permitir que los viajeros lleguen a la República Dominicana antes de exigirles mostrar su E-ticket.

Una vez en el país, aquellos que no cuenten con conectividad o la destreza digital para llenar el E-ticket deberían tener el acceso a computadores en el aeropuerto para realizar el proceso. Además, se necesita que se revise la seguridad de los datos personales de los pasajeros para evitar su divulgación por terceros.