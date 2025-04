"The Girl and the Robot": un libro escrito por una bestseller y el productor dominicano de SNL

Entre circuitos, estrellas y el bullicio de Brooklyn, una nueva historia dominicana ha despegado. Cuando una reconocida autora bestseller se unió a un premiado director de cine y televisión, el resultado es tan extraordinario como inesperado.

"The Girl and the Robot", la reciente colaboración entre Claribel A. Ortega y Oz Rodríguez publicada el 25 de marzo de este año, representa un salto cuántico para la ciencia ficción infantil dominicana, un territorio virtualmente inexplorado hasta ahora en nuestro panorama literario.

Ambientada en Brooklyn, "The Girl and the Robot" nos presenta a Mimi Pérez, una joven de 12 años con un talento extraordinario para reparar dispositivos electrónicos, una habilidad heredada de su padre.

Sin embargo, desde la deportación de su papá, Mimi enfrenta desafíos que van mucho más allá de circuitos y cables—problemas demasiado grandes para cualquier niña, pero que ella está determinada a superar.

La narrativa entrelaza magistralmente elementos de ciencia ficción con realidades sociales contemporáneas: la separación familiar debido a la deportación, las presiones económicas que enfrentan las familias inmigrantes, y la resiliencia extraordinaria de los niños de primera generación.

Como señalaron Ortega y Rodríguez en una entrevista reciente con Publishers Weekly, esta historia de un visitante extraterrestre también es "una historia profunda sobre la familia, la pertenencia, la inmigración y las familias de primera generación" .

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/04/claribel-con-el-libro-foto-de-instagram-de-claribel-08e9fb05.png Claribel A. Ortega, junto a su libro. (FUENTE EXTERNA)

Cuando un robot del espacio aterriza inesperadamente en su vida, Mimi encuentra una conexión improbable que transformará su mundo.

La obra ha sido comparada con clásicos como "E.T." y "El Gigante de Hierro", describiéndose oficialmente como "una historia de otro mundo sobre la amistad, el empoderamiento y... huir de agentes federales" , pero con un giro contemporáneo y culturalmente específico que la hace profundamente relevante para los lectores de hoy.

Las Voces Detrás de la Historia

Claribel A. Ortega trae a esta colaboración su vasta experiencia como autora de éxitos como "Ghost Squad" (que está siendo adaptada al cine), la serie "Witchlings" y la novela gráfica "Frizzy", ganadora del Premio Pura Belpré 2023 y del Premio Eisner 2023 a la Mejor Publicación para Niños.

Su trabajo siempre ha estado inspirado por su herencia dominicana, entretejiendo elementos culturales con narrativas fantásticas que resuenan con lectores de todas las edades, como se destaca en su biografía oficial.

Oz Rodríguez, conocido por su trabajo como director y productor en Saturday Night Live durante casi una década y como director de la película original de Netflix "Vampires vs. the Bronx", debuta en la literatura infantil con esta colaboración.

Según la información promocional de Barnes & Noble, su experiencia visual y narrativa aporta una dimensión cinematográfica a la historia, creando escenas vívidas que capturan tanto la realidad cotidiana de Brooklyn como los elementos fantásticos de la ciencia ficción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/04/oz-firmando-el-libro-foto-credit-a-oz-52fb99ed.png Osmany Rodríguez en la firma de libros. (FUENTE EXTERNA)

La combinación de sus talentos ha resultado en una obra que, según revelaron en su entrevista con Publishers Weekly, Ortega describe como un homenaje a clásicos como E.T., que "se atrevían a dejar que los niños fueran el punto focal y los líderes en situaciones difíciles".

Rodríguez, por su parte, destaca en la misma entrevista la importancia de abordar temas como la deportación y los problemas de inmigración con honestidad, reconociendo cómo estas realidades impactan a los niños y sus relaciones.

Lo que hace a "The Girl and the Robot" verdaderamente especial es cómo presenta personajes dominicanos como protagonistas de su propia historia de ciencia ficción.

Mimi Pérez no es solo un personaje en un libro—es un reflejo de muchos jóvenes dominicanos que navegan simultáneamente entre responsabilidades adultas y las alegrías de la niñez, entre tradiciones culturales y nuevas realidades.

La historia aborda temas universales como la amistad como salvación, la búsqueda de pertenencia, las relaciones familiares complejas y el autodescubrimiento, mientras permanece firmemente anclada en experiencias culturales específicas.

Como explica Rodríguez en su conversación con Publishers Weekly, "los miedos sobre la deportación no son infundados y reflejan los sistemas crueles e injustos que muchos se ven obligados a soportar", pero la historia también enfatiza el poder de la solidaridad y la comunidad para enfrentar estos desafíos.

Una Invitación a la Lectura

Esta novela es imprescindible para:

Jóvenes lectores entre 8 y 12 años interesados en aventuras de ciencia ficción

Familias que valoran historias que reflejan experiencias de la diáspora dominicana

Educadores buscando literatura diversa e inclusiva que celebre la representación STEM

Amantes de la literatura dominicana en todas sus manifestaciones

Publicada el 25 de marzo de 2025 por Disney Hyperion, "The Girl and the Robot" promete convertirse en un clásico para esta generación. Con sus 320 páginas, ofrece una aventura completa que combina emoción, humor y profundidad emocional, todo narrado con la autenticidad y calidez que caracterizan el trabajo de estos talentosos creadores.

El Poder de las Historias Propias

Como han demostrado Ortega y Rodríguez, narrar nuestras propias historias es un acto de afirmación cultural y conexión universal. "The Girl and the Robot" no es solo una historia sobre una niña y un visitante del espacio; es una celebración de la resiliencia, la comunidad y la amistad que trasciende barreras.

En un panorama literario que sigue expandiéndose, esta colaboración representa un paso significativo en la diversificación de la literatura infantil y la amplificación de voces dominicanas en géneros tradicionalmente poco diversos.

Para los jóvenes lectores dominicanos, ver personajes que se les parecen protagonizando aventuras extraordinarias es un poderoso recordatorio de que sus historias importan y merecen ser contadas.

Dónde Adquirirlo

Para adquirir ´´The Girl and the Robot" a través de Word Up Community Bookshop. El libro también está disponible en todas las principales librerías y vendedores de libros de Estados Unidos.

Para lectores en República Dominicana, utilizar un servicio de courier para comprar desde Word Up apoya tanto al autor como a un espacio cultural vital para la literatura dominicana en EE. UU.