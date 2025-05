La importancia de votar en las elecciones primarias

En cada jornada electoral, muchas personas optan por participar únicamente en las elecciones generales de noviembre, sin darse cuenta de que las decisiones más cruciales ya se tomaron meses antes, en las elecciones primarias. Es en estas primarias donde los votantes deciden quiénes serán los nominados oficiales de cada partido político para los cargos públicos que se disputarán en noviembre.

En otras palabras, es la elección antes de las elecciones.

Las elecciones primarias son esenciales porque determinan qué candidatos aparecerán en la boleta final. Al no participar en ellas, se corre el riesgo de dejar que otros decidan por uno. Si alguna vez ha sentido que las opciones disponibles en noviembre no lo representan, es posible que sea porque no participó en el momento en que pudo influir directamente en la selección de esos candidatos: las primarias.

En la ciudad de Nueva York, las primarias son particularmente importantes por la cantidad y el tipo de cargos que se deciden. Las primarias locales pueden determinar quiénes serán el próximo alcalde, concejales, senadores estatales, asambleístas, defensores del pueblo, jueces y más.

Estos cargos son los que impactan directamente en servicios esenciales como la vivienda, la educación, el transporte y la seguridad pública, y en los fondos que se necesitan para financiar estos servicios y programas. Por eso, votar en las primarias no solo es un derecho, sino una forma directa de llevar a su comunidad los recursos que necesita para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Para participar en las primarias debe estar registrado en un partido político. Si aún no lo ha hecho, es importante que se registre antes del plazo límite: este año, la fecha límite es el 14 de junio. El registro le da el poder de votar por los candidatos que mejor representen sus intereses y valores.

Además, la ciudad de Nueva York utiliza un sistema innovador para los cargos municipales llamado votación por orden de preferencia. Este sistema permite clasificar hasta cinco candidatos en orden de preferencia en lugar de elegir solo uno.

Así, si su primera opción no obtiene suficientes votos, su segunda o tercera elección aún podría tener la oportunidad de ganar. Este sistema fue adoptado por los votantes neoyorquinos en 2019 con un apoyo del 73.6 %, y ha demostrado aumentar la diversidad de los candidatos electos y ofrecer más opciones a los votantes.

La votación por orden de preferencia se aplica en las primarias y elecciones especiales para los siguientes cargos: alcalde, defensor público, contralor, presidente del condado y Concejo Municipal. Gracias a este sistema, usted puede votar con más libertad, apoyando a su candidato favorito sin preocuparse de si tiene posibilidades reales de ganar.

Por último, recuerde que el voto es su voz. Es la herramienta más poderosa que tiene para influir en las decisiones que afectan su vida diaria y la de su comunidad. Ya sea para garantizar la aprobación de fondos para servicios públicos o para elegir líderes que lo representen verdaderamente, su participación es clave. No espere hasta noviembre. Las decisiones importantes comienzan en las primarias.

Las elecciones primarias en la ciudad de Nueva York se llevarán a cabo el martes 24 de junio de 2025. Ese día, los centros de votación estarán abiertos desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Para quienes prefieran votar antes del día oficial, la votación anticipada estará disponible desde el sábado 14 de junio hasta el domingo 22 de junio.

Para encontrar su centro de votación, visite la página oficial de la Junta Electoral e ingrese su dirección: https://findmypollsite.vote.nyc