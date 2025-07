"The Girl Who Sings to Bees" y el poder transformador de la música en la literatura infantil

Un nuevo libro infantil promete tocar corazones y cambiar vidas cuando llegue a las librerías el 15 de julio de 2025. "The Girl Who Sings to Bees" (La Niña que le Canta a las Abejas) es una colaboración especial entre la cantante méxico-americana Chiquis Rivera y la escritora dominicana Lissette Norman.

Esta historia, que se publicará en inglés y español, habla sobre temas que todos podemos entender: perder a alguien que amamos, encontrar fuerza para seguir adelante, y descubrir nuestra propia voz.

Dos artistas, una historia poderosa

La historia de cómo nació este libro es tan conmovedora como la historia misma. Chiquis, ganadora de tres premios Latin Grammy y autora de bestsellers, quería crear algo especial para los niños. Había soñado con escribir un libro infantil durante más de siete años, inspirada por su experiencia personal tras perder a su madre, la famosa cantante Jenni Rivera.

Para hacer realidad su sueño, Chiquis se asoció con Lissette Norman, una escritora dominicana que se ha especializado en ayudar a otros artistas a contar sus historias.

Norman no es solo una poeta talentosa con libros como "My Feet Are Laughing" y "Plátanos Go with Everything", sino que también ha trabajado con otras personalidades como Jennifer Jones (la primera bailarina afroamericana de las Rockettes) y Estela Juárez en sus libros autobiográficos.

La historia sigue a Janney, una niña que solía cantar con su madre en el jardín de la abuela para ayudar a las flores a crecer. Pero ahora su madre ya no está, y Janney ha perdido su capacidad de cantar.

Su voz se ha quedado atrapada en algún lugar profundo de su interior. Para empeorar las cosas, algunos compañeros de escuela la molestan.

Cada día, Janney observa una abeja especial en el jardín de su abuela. Esta pequeña abeja trabaja más duro que las otras, se mantiene enfocada y nunca se rinde.

Poco a poco, Janney comienza a sentirse inspirada por la determinación de la abeja. Conforme pasan las estaciones, algo mágico sucede: una tarde, una melodía escapa de los labios de Janney, y su canción vuelve a llenar el aire del jardín.

El jardín de la abuela no es solo un lugar bonito en esta historia. Representa algo más profundo: un espacio donde las familias se conectan, donde se comparten tradiciones, y donde la sanación puede comenzar.

Tanto en la cultura mexicana como en la dominicana, estos espacios familiares son sagrados, lugares donde las abuelas comparten su sabiduría y donde los niños aprenden quiénes son.

"The Girl Who Sings to Bees" llega en un momento cuando los niños latinos necesitan verse reflejados en los libros que leen. Norman, quien ha dedicado su carrera a escribir historias que celebran la experiencia latina, entiende esta necesidad.

Como una de las pocas autoras dominicanas que publica regularmente en Estados Unidos, ella se ha convertido en una voz importante para ayudar a otros a contar sus historias.

La colaboración entre una artista méxico-americana y una escritora dominicana también muestra algo hermoso sobre la comunidad latina: que podemos trabajar juntas, compartir nuestras experiencias, y crear algo que hable a todas nuestras comunidades.

El poder de la música y la memoria

El canto juega un papel central en esta historia, y no es casualidad. Tanto en la cultura mexicana como en la dominicana, la música es mucho más que entretenimiento.

Es una forma de mantenernos conectados con nuestras familias, de expresar nuestros sentimientos más profundos, y de sanar nuestros corazones rotos.

Para Chiquis, este tema es profundamente personal. Creció en una familia donde la música regional mexicana era parte de la vida diaria, y perdió a su madre, una de las artistas más importantes de ese género.

La historia de Janney refleja su propia experiencia: encontrar la forma de honrar a su madre a través de la música, mientras construye su propia identidad como artista.

El libro también aborda un tema difícil pero importante: el bullying o acoso escolar. Los niños que leen la historia verán que no están solos si enfrentan estas situaciones, y que pueden encontrar fuerza en lugares inesperados, como una pequeña abeja trabajadora en un jardín.

Lo que podemos esperar

Aunque el libro aún no se ha publicado, ya está generando mucho interés. Las librerías Barnes & Noble ya han programado eventos especiales, incluyendo una sesión de firmas con Chiquis en Pasadena, Texas, el 26 de julio de 2025.

El libro estará disponible en Amazon, Barnes & Noble, Target y otras librerías importantes.

La ilustradora Geraldine Rodríguez, una artista digital mexicana, ha creado las imágenes que acompañan esta historia. Ella dice que el libro "invita a todos a encontrar su propia voz auténtica mientras honra el amor y la inspiración que obtenemos de nuestros seres queridos".

El hecho de que se publique en inglés y español es importante porque reconoce que las familias latinas a menudo hablan ambos idiomas en casa. Los niños podrán leer la historia en el idioma que prefieran, o incluso practicar con ambos.

"The Girl Who Sings to Bees" llega en un momento cuando los niños necesitan historias de esperanza y resistencia. La pandemia, los desafíos familiares, y las presiones sociales han afectado a muchos niños.

Esta historia les recuerda que está bien sentirse tristes, que está bien tomarse tiempo para sanar, y que siempre hay una forma de encontrar nuestra voz nuevamente.

El libro también demuestra el poder de la colaboración intercultural. Chiquis y Norman vienen de países diferentes, pero sus experiencias como latinas en Estados Unidos las conectan. Juntas, han creado una historia que puede hablar a niños de muchas culturas latinas diferentes.

Mirando hacia el futuro

Esta colaboración puede ser el inicio de algo más grande. Si "The Girl Who Sings to Bees" es exitoso, podría abrir puertas para más proyectos que unan a artistas de diferentes disciplinas y culturas latinas.

Norman, con su experiencia ayudando a otros a contar sus historias, podría continuar facilitando estas colaboraciones importantes.

Para los niños que lean este libro, el mensaje es claro: sin importar qué desafíos enfrenten, siempre pueden encontrar su propia canción. A veces necesitamos inspiración de lugares inesperados, como una abeja trabajadora en un jardín.

Y siempre, siempre podemos honrar a las personas que amamos manteniendo vivas sus memorias en nuestros corazones y en nuestras voces.

"The Girl Who Sings to Bees" es más que un libro para niños. Es una invitación a sanar, a encontrar fuerza en la comunidad, y a descubrir que nuestras voces sin importar cuán pequeñas se sientan—pueden hacer una diferencia en el mundo.

Como dice la historia, cuando Janney finalmente encuentra su voz otra vez, "las canciones de su madre cantan a través de su corazón, dándole la fuerza para superar sus miedos y cantar fuerte y orgullosamente a las abejas... y más allá".

En un mundo que a veces puede sentirse silencioso o abrumador, este libro nos recuerda que todas tenemos una canción que cantar. Solo necesitamos encontrar el valor para dejar que se escuche.