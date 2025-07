Grand Paloma Resort: literatura que trasciende fronteras y explora la condición humana

En el mundo de los libros dominicanos de hoy, pocas obras han logrado mostrar tan bien las tensiones entre las personas que trabajan en el turismo y las que lo disfrutan. Grand Paloma Resort (Agosto 2025), la segunda novela de Cleyvis Natera, nos cuenta una historia que va mucho más allá de un hotel bonito en la playa. Es una historia sobre familia, poder y lo que hacemos para sobrevivir.

Cleyvis Natera ya nos había impresionado con "Neruda on the Park" (2022), que ganó una medalla de plata en los premios International Latino Book Awards. Ahora regresa con una historia que toca temas parecidos pero desde la perspectiva de República Dominicana.

Natera nació en RD y se mudó a Estados Unidos cuando tenía 10 años, así que conoce bien las dos culturas y puede escribir sobre ellas con honestidad.

Un hotel como escenario perfecto

"El Grand Paloma Resort es un paraíso exuberante en la República Dominicana donde los huéspedes disfrutan de increíbles lujos y el personal siempre está dispuesto a complacer, pero solo hasta que los llevan al límite".

Esta descripción nos dice todo lo que necesitamos saber: detrás de la belleza del resort hay tensiones que están a punto de explotar.

La historia pasa durante una semana y funciona como un mundo pequeño que refleja las contradicciones de la sociedad. Mientras los turistas, la mayoría estadounidenses con mucho dinero, buscan escapar de sus vidas privilegiadas, los empleados dominicanos luchan por salir adelante en un sistema que los convierte en actores de una fantasía que no es suya.

Lo mejor de la escritura de Natera es que crea personajes que se sienten como personas reales, no como estereotipos. Laura, la gerente del hotel, representa a muchas personas trabajadoras que quieren subir en la vida dentro de los límites que les permite el sistema.

Su ambición de conseguir una promoción que la saque del resort simboliza el sueño de muchos dominicanos de escapar del trabajo en turismo, pero también nos hace pensar en qué precio tiene ese escape.

Elena, su hermana menor, representa una generación más joven atrapada entre lo que espera su familia y la desilusión que siente. Como niñera en el resort, "está a merced de huéspedes que viajan para satisfacer sus peores impulsos y necesitan que alguien más cuide a sus hijos mientras tanto".

Su dependencia de las pastillas y las fiestas no es solo escapismo, sino una respuesta que se entiende ante la alienación de servir a gente que la ve como invisible.

El accidente que supuestamente mata a un niño bajo el cuidado de Elena es lo que dispara el conflicto principal de la novela. La propuesta terrible del padre del niño —pagar por tiempo privado con chicas jóvenes locales— expone las dimensiones de explotación sexual que a menudo acompañan al turismo en el Caribe, un tema que Natera trata con la seriedad que merece.

Una crítica social que también entretiene

Los elogios de escritoras reconocidas como Xochitl González, quien describe la obra como "una historia inolvidable e inesperada que cambiará lo que los lectores piensan sobre el poder, el placer y la salvación moral," muestran que Natera sabe cómo balancear entretenimiento y crítica social.

Los primeros lectores han elogiado la forma de escribir de Natera, que "pinta un retrato vívido de la vida en Grand Paloma Resort, mostrando tanto su atractivo como sus problemas ocultos." Esta dualidad refleja perfectamente el tema central de la novela: la belleza superficial que esconde realidades duras.

La obra tiene mucho en común con The White Lotus de HBO, otra exploración dura de las dinámicas de poder en resorts de lujo. Ambas obras usan el escenario del paraíso artificial como laboratorio para examinar las tensiones de clase, la explotación económica y las consecuencias morales del turismo de élite.

Sin embargo, mientras The White Lotus se enfoca principalmente en la perspectiva de los huéspedes privilegiados, Grand Paloma Resort da voz prioritaria a los trabajadores dominicanos, ofreciendo una perspectiva más íntima y local de estas dinámicas de poder.

Su lugar en la literatura dominicana

"Grand Paloma Resort" se suma a una tradición literaria dominicana que incluye voces como Julia Alvarez, Junot Díaz y más recientemente Elizabeth Acevedo, pero aporta una perspectiva única al enfocarse específicamente en la industria turística.

Mientras que obras como The Brief Wondrous Life of Oscar Wao exploran la experiencia de los dominicanos que viven en otros países, y "In the Time of the Butterflies" examina la resistencia política, la novela de Natera ilumina un aspecto menos explorado pero igualmente importante de la realidad dominicana contemporánea.

La creciente importancia de Natera en este panorama literario se hizo evidente recientemente en el festival Mar de Palabras en Santo Domingo, donde participó en conversación con Junot Díaz y otros autores prominentes.

A pesar de que Grand Paloma Resort aún no estaba disponible, Neruda on the Park se agotó en el festival, confirmando que los lectores dominicanos están ansiosos por más libros como los suyos.

Este entusiasmo demuestra que hay una verdadera demanda por literatura que capture la experiencia dominicana contemporánea con la honestidad y profundidad que caracteriza el trabajo de Natera.

La obra se suma a una corriente crítica que, según análisis literarios recientes, cuestiona "el capitalismo y la explotación a través de la preocupación de una comunidad por dos niñas pequeñas," estableciendo conexiones entre lo personal y lo político que caracterizan la mejor literatura social.

La decisión de Penguin Random House de lanzar al mismo tiempo la versión en español el 12 de agosto de 2025 muestra que reconocen el creciente mercado hispanohablante en Estados Unidos y una estrategia para maximizar el impacto de la obra tanto en la comunidad dominicana como en el público latino más amplio.

Las primeras reseñas sugieren que la novela ha logrado conectar tanto con lectores académicos como con el público general, cumpliendo la promesa de literatura accesible pero profunda que caracteriza el mejor trabajo de Natera.

Por qué importa ahora

"Grand Paloma Resort" llega en un momento importante para la literatura dominicana, cuando escritores como Natera están redefiniendo qué significa ser un autor dominicano en el siglo XXI. La propia experiencia de Natera revisando su novela en República Dominicana durante agosto de 2024 añade autenticidad a su retrato del país.

La obra no solo funciona como entretenimiento, sino como documento social que obliga a los lectores a enfrentar las realidades incómodas detrás del turismo caribeño. En una época donde el turismo sostenible y la justicia social son temas de creciente importancia global, la novela de Natera ofrece una perspectiva necesaria desde la experiencia dominicana.

Grand Paloma Resort confirma a Cleyvis Natera como una de las voces más importantes de la literatura dominicana contemporánea. Su habilidad para crear historias personales convincentes con crítica social profunda establece un nuevo estándar para la ficción caribeña del siglo XXI.

La novela va más allá de sus orígenes específicos para ofrecer una reflexión universal sobre poder, supervivencia y dignidad humana. Para los lectores dominicanos, representa un espejo que refleja realidades tanto dolorosas como esperanzadoras. Para el público internacional, ofrece una ventana hacia las complejidades de una sociedad caribeña más allá de los estereotipos turísticos.

En última instancia, Grand Paloma Resort no solo documenta las tensiones del presente dominicano, sino que contribuye activamente a las conversaciones sobre justicia social y representación literaria que definirán el futuro cultural del país. Es, sin duda, una lectura esencial para entender tanto la literatura dominicana contemporánea como las realidades sociales que la inspiran.

Grand Paloma Resort de Cleyvis Natera está disponible en inglés y español a partir del 12 de agosto de 2025, publicado por Ballantine Books y Vintage Español, respectivamente.