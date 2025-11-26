Huelga de pilotos LATAM y cómo evitarlas en RD

Pilotos de la aerolínea norteamericana United Airlines montan piquete en las afueras del aeropuerto internacional de Newark, como parte de las negociaciones de convenio colectivo en 2023. ( FUENTE EXTERNA )

del Sindicato de Pilotos (SPL) de Latam Airlines. Hasta ese momento la huelga había durado 8 días y había abarcado a 464 miembros (más del 50% de sus pilotos), paralizando buena parte de las operaciones de la mayor aerolínea de Sudamérica.

Desde República Dominicana esto debe dejarnos varias enseñanzas, pero la principal es que estas huelgas son evitables si las empresas trabajan de cerca con las asociaciones de pilotos.

El sindicalismo y la aviación dominicana

La República Dominicana ha tenido una aviación comercial poco desarrollada a lo largo de su historia, siendo el presente su punto de mayor desarrollo con aerolíneas como Arajet, Skyhigh y Air Century, y una planta de pilotos comerciales que sobrepasa los 300 en todo el país.

Este crecimiento acelerado vivido en los últimos años no se ha traducido en una mejor representación de los pilotos profesionales como gremio. Todo lo contrario: se pudiera decir que lo poco que había con la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) se ha desvanecido, dando paso a un vacío representacional importante en nuestra profesión.

Y es que la representación gremial nunca se desarrolló en nuestro país en los más de cien años de historia de la aviación civil dominicana.

Por décadas, la aerolínea bandera (Dominicana de Aviación) fue en buena parte una extensión del gobierno y de la Fuerza Aérea de República Dominicana, lo que por naturaleza opacaba el desarrollo de gremios sindicales que representasen a los pilotos.

Luego llegó la disminución de la categoría de seguridad operacional por parte de los EE. UU. a finales de los 90, y con ello un período de estancamiento donde solo operaron pequeñas aerolíneas domésticas y se agudizó el flagelo de las drogas.

Estas dificultades, sumadas a una actitud empresarial claramente antisindical, llevaron a que la representación de los pilotos profesionales a través de asociaciones nunca se desarrollara más allá de un simple grupo social.

En el país nunca se negoció un acuerdo colectivo (aún cuando el Código de Trabajo dominicano lo establece como figura jurídica), y nunca se logró alcanzar una representación total del grupo profesional.

La conexión entre representación gremial y la seguridad operacional

A nivel global existen dos escuelas de pensamiento cuando se trata de la filosofía reglamentaria con miras a la seguridad operacional: la escuela punitiva (ampliamente utilizada en el Medio Oriente y países subdesarrollados), en la que se utiliza la intimidación a través de las reglamentaciones para forzar a los pilotos a seguir las reglas y mantener una operación segura, y la escuela colaborativa (típica de los EE. UU., Europa y el resto del mundo desarrollado), donde se trabaja de cerca con los gremios profesionales para identificar y mitigar peligros latentes en el sistema de aviación civil.

Bajo la filosofía colaborativa el sistema entiende que son sus técnicos (pilotos, mecánicos, despachadores, etc) los mejores ojos y oídos para identificar debilidades en el sistema, y realizar los arreglos de lugar para evitar riesgos innecesarios.

República Dominicana cuenta hoy en día con un sistema punitivo en el que se castiga toda desviación de la regulación con multas millonarias, sin darle espacio al informante a siquiera ser perdonado de errores humanos comunes si este lo informa él mismo, y obliga a las autoridades a tomar medidas retardatorias aún si la información viene de quien cometió el error.

Hasta hace unos años, nuestro sistema de aviación civil no se dirigía en una u otra dirección, pero con la contratación de un equipo de asesores internacionales liderados por un exinspector de la FAA de EE. UU., el país tomó un claro camino de filosofía punitiva contra sus pilotos.

Cómo desarrollar gremios sin aumentar huelgas

En nuestras conversaciones con empresarios aeronáuticos dominicanos, es claro que muchos son del pensar que la dirección filosófica que hemos tomado a nivel reglamentario es la incorrecta.

Los empresarios entienden que es necesario un nivel de colaboración con sus técnicos que ayude a identificar los riesgos latentes en el sistema, pero le temen a la formación de gremios que se dediquen a las huelgas y la confrontación empresarial-laboral.

Pero esa no debe ser la dirección que dicho resurgimiento debe tomar, y podemos copiar las buenas prácticas de otros países para evitar caer en ese círculo vicioso de las huelgas.

Ejemplo norteamericano: desde la época de los grandes varones ferroviarios del siglo XIX, EE. UU. ha contado con una organización gremial importante en el sector transporte.

En el caso de las aerolíneas, su principal ley de organización gremial proviene precisamente del sector ferroviario y es la ley conocida como el Railway Labor Act (RLA) de 1926.

Esta ley ordena de manera eficiente las relaciones empresario-sindicales dentro del mundo de aerolíneas norteamericanas, estableciendo reglas claras en la forma en cómo se llevan a cabo las negociaciones para convenios colectivos, las disputas que nacen de dichos convenios y los procesos judiciales que terminan en permisos para las huelgas.

Este nivel de organización ha alcanzado niveles tales de desarrollo que ninguna aerolínea norteamericana se ha ido a la huelga en décadas, y casi la mayoría ha tenido varios ciclos de negociación y adjudicación de nuevos contratos colectivos.

Nuestro país se encamina a tener una aviación comercial desarrollada con un rápido crecimiento, y con ello un aumento significativo del riesgo operacional.

Debemos ser inteligentes y copiar las buenas prácticas de países que han sido exitosos en el desarrollo de sus sistemas de aviación, en especial el uso de filosofías reglamentarias colaborativas, y con ello la necesidad de gremios inteligentes que sirvan como columna del sistema y que incluya una legislación moderna para transparentar los convenios colectivos y evitar las huelgas.