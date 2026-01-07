Estado de la aviación civil dominicana y sus retos para este 2026

Boeing 737 Max de Arajet Airlines en su primer vuelo al aeropuerto internacional de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

La situación de vulnerabilidad del sistema de aviación civil no es única para República Dominicana, sino que ha sido el mismo esquema vivido por otros países en vías de desarrollo, donde el crecimiento económico se ha traducido en una rápida expansión del sector aéreo.

Sin embargo, por deficiencias institucionales, esa expansión luego se ha reflejado en un aumento de accidentes aéreos.

Nuestras organizaciones de pilotos han tenido innumerables reuniones y acercamientos con funcionarios del gobierno; dichas reuniones son siempre muy amigables, donde se intercambian ideas de manera sincera y se fijan planes y temas a seguir.

Generalmente, los funcionarios están abiertos a aplicar propuestas e ideas que les presentamos, pero a la hora de la implementación el común denominador es la inacción.

Gobierno

La administración del presidente Abinader se ha enfocado en el crecimiento de la aviación a través del conteo de turistas que entran y salen del país, pero poco se ha hecho en mejorar la seguridad operacional a lo interno del sistema, mostrando ya debilidades importantes en materia de ley, seguridad operacional, educación y derechos laborales.

Contamos con una ley de aviación civil mal hecha, enfocada en castigar a quienes se equivocan, y con ello, eliminar cualquier posibilidad de colaboración (contradiciendo todas las recomendaciones de organismos internacionales y buenas prácticas de países más avanzados).

Estamos en pañales en cosas tan básicas como la publicación de estadísticas de seguridad operacional (no porque no se haga, sino porque se tiene la mentalidad de que no deben publicarse).

Temas como las investigaciones de accidentes aéreos, generalmente la base de donde parten las mejoras a un sistema, son politizados y utilizados para avanzar carreras personales en vez de mejorar el sistema.

En el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) tenemos una administración que, aunque se ha abierto a escuchar, no ha hecho grandes cambios para mejorar la seguridad operacional a la velocidad que se necesita. Incidente tras incidente, hemos notado que las cosas se han manejado de manera muy artesanal, sin tener una estructura de seguridad operacional que realmente les dé seguimiento a los temas y dirija una política de seguridad operacional moderna (increíblemente el IDAC no cuenta con un director de seguridad operacional). De igual manera, a dos años de los cambios a la ley de aviación que ordena al IDAC a crear su propia oficina de investigación de accidentes aéreos, esto todavía no se ha hecho.

En otras organizaciones como el Departamento Aeroportuario (DA) o la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA), la historia es similar: están de acuerdo con los problemas identificados, están de acuerdo con las propuestas presentadas, pero nada se hace al respecto.

Aviación General

En esta parte del sistema de aviación, vivimos los mismos problemas de siempre, exacerbados por el crecimiento del sector bajo el mismo desorden de antes.

Tenemos el combustible de aviación general (100LL) más caro de la región, sufrimos constantes problemas de suministro (sin ninguna investigación al respecto), el gobierno prioriza la apertura de estaciones de operaciones de base fija (FBO por sus siglas en inglés) para aviación general pero acepta que estas violen las reglas al cobrarles sumas exorbitantes a los usuarios, sin siquiera un talonario de costos.

Tenemos problemas en el departamento de licencias del IDAC, debido a arbitrariedades y mal manejo de los procesos de licencias; no contamos con suficientes hangares para la cantidad de aeronaves de aviación general en el país; y el Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) sigue siendo un dolor de cabeza para los pilotos donde cada jefe de seguridad de aeropuerto pone sus propias reglas.

Propuestas

Nuestras propuestas a lo largo de las diferentes organizaciones de las que formamos parte siempre han sido muy sencillas: seguir las regulaciones internacionales y copiar el ejemplo de los sistemas más avanzados al nuestro, como el de EE. UU.

Hemos propuesto:

Crear una comisión de aviación en ambas cámaras del congreso , o asignarles el tema a comisiones ya existentes.

en ambas , o asignarles el tema a comisiones ya existentes. Modificar la ley de aviación civil para crear un colegio profesional de pilotos , eliminar las multas, cambiar la estructura de la CIAA y flexibilizar la entrada de profesionales extranjeros.

para crear un , eliminar las multas, cambiar la estructura de la CIAA y flexibilizar la entrada de profesionales extranjeros. Cambiar la directiva de la CIAA por profesionales confiables , que finalmente publiquen los reportes de accidentes como el de Helidosa, desde un punto de vista profesional y con la profundidad que amerita dicho análisis.

por , que finalmente publiquen los como el de Helidosa, desde un punto de vista profesional y con la profundidad que amerita dicho análisis. Realizar cambios al programa de e-ticket , para que las personas envejecientes o que no cuenten con conectividad de internet no se les sea negado el abordaje en aeropuertos extranjeros, y puedan realizar el proceso al llegar a suelo dominicano.

, para que las o que no cuenten con conectividad de internet no se les sea negado el abordaje en aeropuertos extranjeros, y puedan realizar el proceso al llegar a suelo dominicano. Crear un plan nacional de desarrollo que sirva como guía principal para los planes anuales de las diferentes organizaciones de aviación civil . Un plan que incluya elementos como colaboración , educación e inversión.

que sirva como guía principal para los planes anuales de las diferentes organizaciones de . Un plan que incluya elementos como , e inversión. Copiar las buenas prácticas como los programas norteamericanos de protección a informantes , ASAP, LOSA, HIMS, PRD y FAAST, todos enfocados en la colaboración con organizaciones representantes de pilotos y profesionales del sector.

de , ASAP, LOSA, HIMS, PRD y FAAST, todos enfocados en la con organizaciones representantes de pilotos y profesionales del sector. Cambiar el equipo de asesores internacionales que lleva años en IDAC, pues han sido en gran medida quienes han empujado las filosofías reglamentarias punitivas que tanto daño le hacen a la seguridad operacional.

Estas son solo algunas de las propuestas que hemos presentado a las instituciones públicas del sector aeronáutico. Mucho falta por hacer para modernizar el sistema y llevarlo al punto de estabilidad, donde el crecimiento exponencial que lleva se vea reflejado en la mejora de la seguridad operacional.

De continuar como vamos, repetiremos los mismos errores de otros países en vía de desarrollo, y veremos un aumento importante en los incidentes y accidentes aéreos.