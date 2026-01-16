Arajet, una marca llegando al cielo

Boeing 737 Max de Arajet Airlines en su primer vuelo al aeropuerto internacional de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

La comunidad dominicana en el exterior es un grupo vibrante y diverso, conformado por más de 2.8 millones de personas que residen fuera de la República Dominicana, principalmente en Estados Unidos y España.

Esta diáspora ha desarrollado una identidad cultural propia, en la que se mezclan los valores tradicionales dominicanos con las influencias de las sociedades de acogida.

Al mismo tiempo, distintos grupos empresariales evidencian el crecimiento sociodemográfico de los dominicanos residentes en el exterior y el impacto transnacional de la migración en el desarrollo del país.

Identidad cultural y contribuciones económicas

Estas características son claves para impulsar una línea bandera nacional de la cual podamos sentirnos orgullosos como país. Hoy celebramos contar con una empresa aérea que se identifica con los valores del pueblo dominicano y que reconoce la importancia de nuestra diáspora.

Nuestra comunidad en el exterior es mayoritariamente joven: el 55.4 % tiene menos de 35 años, y el 53.8 % está compuesta por mujeres.

Además, la segunda generación de dominicanos ha alcanzado avances educativos significativos, con alrededor de un 25 % que posee título universitario, reflejando progreso en educación y empleo.

Los dominicanos también se destacan como uno de los principales grupos remesadores, aportando de manera decisiva a la economía nacional.

Retos de la diáspora dominicana

Sin embargo, la diáspora enfrenta el reto de preservar su identidad cultural y transmitirla a las generaciones futuras.

En este contexto, Arajet se consolida como nuestra línea aérea nacional. Cada dominicano se siente satisfecho con el servicio que recibe y se identifica con una marca que representa orgullo, cercanía y modernidad.

Seguimos volando alto y surcando los cielos allí donde reside cada compatriota.