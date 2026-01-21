El empuje por automatizar los aviones para eliminar las posiciones de pilotos

Cabina de mando del Airbus 350, considerada una de las más avanzadas tecnológicamente y donde se espera que inicien las operaciones de un solo piloto en las líneas aéreas. ( FUENTE EXTERNA )

Durante los últimos años las asociaciones de pilotos internacionales han estado llevando a cabo una campaña de concientización sobre los planes del fabricante de aeronaves europeo, Airbus, de certificar sus Airbus 350 para la operación en fase de crucero con solo un piloto en la cabina.

Las asociaciones argumentan que esto no es seguro, pues reduce la vigilancia del vuelo a solo una persona, lo que pudiera llevar a situaciones peligrosas en caso de emergencias.

El debate ha llegado a las más altas instancias de la aviación internacional, siendo discutido en el pleno de la asamblea de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Este es un buen ejemplo de cómo un avance tecnológico se quiere introducir en una industria tan delicada como la aviación, donde la importancia de la seguridad operacional es vital.

¿Por qué querer eliminar posiciones de piloto?

La industria aérea es una de las más complejas para el desarrollo comercial de sus empresas; las barreras de entrada suelen ser bastante altas (complejidades regulatorias, alto costo de equipos, poco personal cualificado, etc.) y con altos niveles de competitividad. Esto hace que las aerolíneas busquen medidas para eliminar costos y así ser más competitivas.

En ese mismo tenor, uno de los principales costos operativos de cualquier aerolínea es su planta de pilotos, los cuales pueden llegar a representar hasta un 10% del costo total. Este porcentaje varía dependiendo del nivel de desarrollo de la empresa y del tipo de operaciones que realice.

La cantidad de pilotos asignados a un vuelo depende del tiempo de vuelo a realizarse, pues en vuelos largos la regulación generalmente establece períodos de descanso, por lo que se debe añadir pilotos a la tripulación para realizar relevos en vuelo.

Los aviones modernos están diseñados para operar con dos pilotos siempre en los controles, por lo que, en los vuelos largos, generalmente la tripulación de mando (pilotos) está presente en la cabina de mando solo durante el aterrizaje y el despegue, siendo la fase de crucero donde se realizan los cambios de pilotos para descanso.

La mayoría de los países han establecido que en vuelos de 0-8hrs se requiere de dos pilotos al mando; de 8-12hrs, tres pilotos; y en vuelos de más de 12hrs, cuatro pilotos.

La historia de la aviación y la reducción de personal

Pero esto no siempre ha sido así: al inicio de la aviación comercial, hace ya más de cien años, las cabinas de mando contaban con un puñado de pilotos y técnicos que suplían varias posiciones técnicas.

Además de los pilotos de mando, se contaba con un ingeniero de vuelo (generalmente un piloto entrenado para esa posición), el cual se encargaba de realizar cálculos y controlar muchos de los sistemas del avión. Además, se contaba con navegantes que se encargaban de calcular la posición y ruta de las aeronaves, así como con mecánicos de abordo que resolvían cualquier problema de mantenimiento en vuelo.

La mayoría de estas posiciones fueron desapareciendo a medida que la tecnología avanzó y pudo hacerse el trabajo de manera automatizada y más eficiente.

Por ello, el empuje de Airbus para reducir la cantidad de pilotos en vuelo no es nuevo; es parte de una tendencia histórica en la que se busca reducir costos al aplicar nuevas tecnologías y reducir personal.

En aerolíneas como Iberia o United, enfocadas en vuelos de largo radio que requieren de muchas tripulaciones reforzadas, este cambio podría significar un ahorro de 2-3% de su costo total de operaciones.

El argumento de las asociaciones de pilotos

Las asociaciones de pilotos han argumentado que, a diferencia de las reducciones de personal en el pasado, lo que cambia aquí es la dinámica del factor humano en vuelo, y el impacto que esto pudiera tener en la seguridad operacional.

Si bien es cierto que, como hemos dicho, en el pasado la tecnología eliminó la necesidad de tener navegantes o ingenieros de vuelo, también es cierto que la dinámica de trabajo entre los pilotos ha cambiado muy poco desde que se creó la aviación.

Las dos personas al frente de la aeronave (piloto y co-piloto, o capitán y primer oficial) siempre han trabajado juntos para operar de manera segura las aeronaves. Esta nueva tecnología busca romper por primera vez esa unidad de trabajo, dejando solo a un ser humano a cargo de la aeronave en la fase de menos actividad del vuelo.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Internacional (IFALPA, por sus siglas en inglés) ha llevado a cabo una campaña de concientización al respecto, en el que apuntan a serios incidentes recientes donde el trabajo en equipo de dos pilotos en la cabina fue la diferencia a la hora de una emergencia.

Queda en nosotros, como sociedad, decidir qué tanto queremos entregar a la inteligencia artificial. Todo el que ha volado en un avión de transporte de línea aérea sabe lo importante que es sentirse seguro, y saber que al frente del aparato se cuenta con varios profesionales bien entrenados y dispuestos a darlo todo por la seguridad, pues ellos, como seres humanos, comparten el interés mutuo de llegar a destino de manera segura.