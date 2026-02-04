Pilotos de la diáspora dominicana buscan aportar a la educación aeronáutica

El desarrollo de la aviación dominicana en los últimos años ha llevado a una amplia necesidad de profesionales aeronáuticos de todas las ramas.

La introducción de las diferentes carreras aeronáuticas a niños y jóvenes de diferentes edades les permite descubrir nuevas pasiones y oportunidades de desarrollo profesional, así como utilizar el interés por esta industria para desarrollar sus habilidades de las ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología (STEM por sus siglas en inglés).

Experiencia norteamericana

Los Estados Unidos de América, como cuna y centro del desarrollo de la aviación, han desarrollado una amplia gama de oportunidades para que niños y jóvenes de todas las edades se integren a la educación aeronáutica a través de diferentes programas de inmersión.

Tal es el caso del exitoso programa de la Asociación de Pilotos y Dueños de Aviones (AOPA), el cual incluye un programa para escuelas secundarias, donde los jóvenes reciben una introducción básica a las carreras de piloto, mecánico, controlador de tránsito aéreo y despachador de vuelo.

Esto les permite conocer el trabajo de estos profesionales aeronáuticos, así como aplicar conceptos STEM de manera divertida e interesante.

De igual manera, prestigiosas universidades del área como Embry-Riddle Aeronautical University (ERAU) ofrecen currículums introductorios a jóvenes al final de su educación secundaria, donde les exponen a carreras más avanzadas como ingeniería aeronáutica y aeroespacial, negocios de aviación y ciencias meteorológicas.

Universidades como Purdue y North Dakota ofrecen junto a ERAU licenciaturas, maestrías y doctorados en diferentes materias relacionadas a la aviación.

Diáspora dominicana en los EE. UU.

A través de muchos de los programas ya mencionados en los EE. UU. la diáspora dominicana tiene acceso a múltiples programas educativos, que le brindan una entrada al mundo de la aviación.

El mejor ejemplo es el programa de aviación de la escuela Gregorio Luperón de Manhattan, NY, el cual ofrece a jóvenes estudiantes la oportunidad de ingresar al currículo de AOPA durante los cuatro años de bachillerato.

El programa prepara a los estudiantes para la prueba de conocimiento de la licencia de pilotos privados y piloto de drones. A través de experiencias manuales y ciencias aplicadas, los estudiantes aprenden manejo de aeronaves en simuladores, construcción de túneles de viento y construcción de drones y globos aerostáticos.

Además, logran cierta exposición al mundo profesional a través de acuerdos con aerolíneas, que les llevan a sus centros de control global y mantenimiento para que puedan observar y aprender sobre el día a día de sus operaciones.

Otras escuelas localizadas en comunidades dominicanas se han unido al interés de desarrollar este tipo de programas, tanto en el estado de New York como en otros.

Oportunidades en República Dominicana

Debido al poco desarrollo de la aviación nacional en las últimas décadas, la oferta educativa en materia de aviación se ha visto estancada. Sin embargo, con la formación de nuevas empresas nacionales, y con ello, de nuevas ofertas de trabajo, esto ha comenzado a cambiar.

Al momento, el país cuenta con un bachillerato aeronáutico en el colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), el cual está abierto a niños allegados y no allegados a militares. Allí, al igual que en la escuela Gregorio Luperón de Manhattan, se les ofrece una introducción a las diferentes carreras de aviación.

A nivel universitario, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), la Academia Aérea General Piloto Frank Feliz Miranda (FARD) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) imparten licenciaturas en ciencias aeronáuticas (UNPHU y FARD) e ingeniería aeroespacial (INTEC).

A nivel técnico, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ofrece una plétora de cursos de diferentes ramas a través de su Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA). De igual manera, unas 4-5 escuelas de piloto y decenas de instructores independientes operan en el país ofreciendo las diferentes licencias de piloto necesarias para volar profesionalmente.

El apoyo de los pilotos dominicanos en EE. UU.

Parte importante de la integración de estos jóvenes al sector aeronáutico ha sido el trabajo voluntario de organizaciones profesionales como Dominican Pilots Abroad (DPA), cuyos miembros (en su gran mayoría pilotos de diferentes niveles y sectores de la industria) han ofrecido su tiempo libre para aportar al desarrollo de estos programas.

La mentoría y asesoría de los jóvenes que buscan aprender sobre las diferentes oportunidades en el sector, así como consejos de cómo llegar a sus metas, es parte fundamental del trabajo de DPA en este sentido.