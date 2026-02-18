La necesidad de mejorar la ética profesional dentro de la aviación dominicana

La ética se aprende de los lideres y mentores en la industria, comienza en casa con la formación de valores y buenas conductas. ( FUENTE EXTERNA )

La ética profesional es la columna vertebral alrededor de la cual todas las profesiones crean su credibilidad ante el público. En industrias como la aeronáutica, donde le pedimos al público que ponga su vida en nuestras manos, la ética profesional asume un nivel de importancia aún mayor.

Como mucho del desarrollo intelectual humano, la buena ética comienza en casa, aprendiendo desde pequeño a diferenciar lo malo de lo bueno y teniendo el coraje de enfrentar lo mal hecho.

La aviación, como todo quehacer humano, no está exenta de personas que buscan llegar a sus metas rompiendo las reglas, priorizando lo fácil y expedito ante lo correcto.

Muchas de estas irregularidades en el sector aeronáutico pueden ser encontradas en casi todos los países del mundo; la diferencia se encuentra en las sociedades que, a través de su liderazgo, enseñan a evitarlas y en las autoridades que activamente las persiguen. En nuestro país debemos revivir ese liderazgo y empujar a las autoridades a hacer cumplir las normas y mantener la buena ética a través del ejemplo.

Ejemplos de violaciones comunes de ética aeronáutica

Un claro ejemplo de desviaciones comunes de ética profesional en la aviación es el fraude de bitácoras de vuelo. Este puede suceder tanto para abultar la experiencia de un piloto nuevo, como para ocultar las horas de trabajo que pasen de lo reglamentario en pilotos viejos.

De igual manera, está la falsificación de currículos, en los que se presentan habilitaciones o certificaciones que el piloto no tiene o que está en proceso de obtener. Ambas son francas violaciones a la ética profesional, y deben ser enseñadas desde el primer día de instrucción de todo estudiante de vuelo.

Otra práctica común en nuestro país es la firma de trabajos mecánicos por parte de mecánicos certificados que no fueron quienes realizaron la labor.

La regulación a nivel global es casi la misma en ese sentido, donde se exige que el mecánico que realizó una labor en una aeronave sea quien debe reportar y firmar el trabajo realizado.

Esto, para tener un buen récord de cada labor realizada a la aeronave y tener un mecanismo de asignación de responsabilidad civil en caso de desviaciones.

En nuestro país solo existe una escuela de mecánica de aviación, por lo que muchos de los mecánicos que trabajan en el día a día no tienen las licencias necesarias para el trabajo que realizan, y acuden a este tipo de desviación para completar trabajos asignados.

Una de las peores desviaciones reglamentarias y de ética en nuestro país existe a nivel empresarial, debido a que históricamente algunos operadores se han dado a la tarea de perseguir pilotos, mecánicos o despachadores que hayan realizado reportes de seguridad operacional ante las autoridades. Dicha persecución ha estado caracterizada por la intimidación, la degradación o el despido de personal técnico que la empresa entiende atenta contra sus intereses al llenar dichos informes. Esto ha creado una cultura de miedo a la hora de hacer reportes de seguridad operacional, que a su vez ha llevado al poco desarrollo de una cultura positiva de seguridad y una buena estadística gubernamental.

El Estado como garante de la ética profesional

Las principales instituciones del Estado que interactúan con los técnicos aeronáuticos son el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Junta de Aviación Civil (JAC), el Departamento Aeroportuario (DA), el Cuerpo Especializado de la Seguridad Aeroportuaria y Civil (CESAC) y la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA); de estos, el IDAC es el más cercano al técnico común, trabajando día a día con pilotos, controladores de tránsito aéreo, despachadores, mecánicos, tripulantes de cabina y operadores (aerolíneas y empresas aéreas).

Como un reflejo de la aviación dominicana, tanto en lo bueno como en lo malo, detectamos algunas de las mismas desviaciones éticas que hemos mencionado dentro del IDAC.

Inspectores que pasaban alumnos en exámenes de vuelo sin claramente haber estado al nivel requerido, simplemente porque eran amigos, así como controladores que vendían turnos para salir a realizar otros trabajos, etc. El IDAC ha tomado medidas contra algunas de estas desviaciones, aunque hasta el momento han sido relativamente tímidas.

De igual forma, hemos hablado muchas veces del problema en la CIAA en cuanto a la publicación de investigaciones de accidentes aéreos. Tal es el caso del accidente de Helidosa, ocurrido en diciembre de 2021, el cual ha sido engavetado hasta el día de hoy sin una explicación lógica de parte de la CIAA.

El trabajo de dicha comisión debe ser concluir la investigación de un accidente de la manera más eficiente y expedita, y publicar todos los detalles de este para que toda la industria aprenda las lecciones de lo ocurrido.

En conclusión, la ética es la base del desarrollo profesional e institucional, y es el norte que guía el correcto comportamiento en el trabajo y fuera de este. Se basa en actuar con honestidad, confidencialidad, imparcialidad y competencia.

Nuestra industria aérea tiene buenos profesionales, pero debemos trabajar en romper viejos esquemas que desvían la ética del sector.