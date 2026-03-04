Temas de aviación en la rendición de cuentas 2026

Presidente Luis Abinader se dirige a la Asamblea Nacional y la nación en su discurso de rendición de cuentas 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Como cada año, el discurso de rendición de cuentas del presidente ante la Asamblea Nacional acapara toda la atención nacional, pues explica los logros y desafíos de la nación y establece la visión y proyectos importantes a futuro.

La aviación nacional, como parte importante de la economía, ha tenido siempre alguna mención en estos discursos, ya sea de manera indirecta a través del turismo o de manera directa como la mención del inicio de ensamblaje de aeronaves Dulus en el país.

En este artículo, analizaremos los tres temas relacionados a la aviación, expuestos por el presidente Abinader en su reciente rendición de cuentas.

Puerto espacial de Oviedo, Pedernales

Sin duda uno de los puntos que ha generado más interés en el discurso del presidente, pues no solo menciona el interés de construir un puerto para lanzamientos espaciales en el país, sino que también establece un calendario de trabajo, estipulando que para 2028 estarían lanzándose cohetes con carga abordo desde el país.

Esta realmente es una de las propuestas más interesantes y ambiciosas en materia espacial que se haya hecho en tiempos recientes.

En conversación con el ingeniero aeroespacial Edwin Sánchez de INTEC, hablamos sobre cómo la universidad hace unos años presentó un proyecto de lanzamiento del primer satélite dominicano, con fin de darle mejor seguimiento al tema del sargazo en nuestras costas.

Pero el proyecto no se basa en lanzar desde República Dominicana, sino más bien en utilizar lanzamientos ya agendados de naciones amigas, en las que nuestro pequeño satélite (oficialmente denominado nanosatélite, el cual es más o menos del tamaño de una pelota de fútbol) sea incluido en la carga que ese país amigo vaya a lanzar.

El costo total de dicho proyecto ronda los 250 mil dólares, lo que para un gobierno en alianza público-privada no es una suma exorbitante. Pero el proyecto ha encontrado poco respaldo gubernamental y privado, por lo que todavía está en una fase de desarrollo.

Una de las cosas que dicho proyecto sí encontró fue la necesidad de una agencia espacial dominicana, no porque se necesite para lanzar cohetes desde nuestro país (como dijimos más arriba, no era el plan), sino más bien para agenciar ayudas y acuerdos internacionales relacionados al espacio.

Y es que República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con una agencia espacial, aunque es signataria de varios tratados internacionales en la materia, y es parte de la organización regional Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE).

Según la opinión del ingeniero Sánchez, con este espaldarazo del presidente Abinader al proyecto espacial de Oviedo, es obvio que el Estado dominicano debe enfocarse en la creación de un regulador especializado que comience a darle forma a la reglamentación necesaria para este y otros proyectos, pues el salto directo al lanzamiento de cohetes desde nuestro país establece un enorme reto para las autoridades aeronáuticas presentes, dado que dentro de sus filas no cuentan con expertos en el tema.

Cantidad récord de turistas

Una vez más el presidente celebra los récords de llegada de turistas al país, la gran mayoría de ellos por la vía aérea, como uno de sus principales logros en materia económica.

En su discurso establece que somos uno de los pocos países en el mundo que estadísticamente recibe un visitante por cada residente en el país.

Para los profesionales de la industria aérea, esto es algo digno de celebrar, pero también de preparar, pues la logística detrás de aumentos tan significativos en el manejo de tránsito aéreo en nuestro espacio aéreo conlleva años de planeación y millones de dólares en inversión.

Si analizamos el crecimiento del turismo en República Dominicana, y con ello el aumento de las operaciones aéreas, podemos observar que en 2019 el país recibió 14,429,906 turistas, mientras que en 2025 fue de 19,592,707; para un incremento de 26 % en solo cinco años.

Esto en un espacio aéreo cada vez más complejo, con más de 16 aeropuertos y aeródromos, en el que interactúan aeronaves civiles y militares, con ocho aeropuertos internacionales, uno de ellos (PUJ) considerado el más activo del Caribe. Todo esto representa un alto nivel de complejidad y un reto importante para las autoridades dominicanas.

Radares meteorológicos

Como era de esperar, el presidente celebró la incorporación de un nuevo radar meteorológico instalado solo días antes de su discurso. Repitió lo mismo que han venido diciendo sus funcionarios, que el radar será usado para herramienta de alerta temprana para varias instituciones del gobierno.

Lo que no dijo es que son radares para meteorología aeronáutica y que, como tal, su principal función es servir de apoyo a la aviación civil, tanto para pilotos como para controladores de tránsito aéreo.

Y que al día de hoy, cuatro años después de la instalación del primero, los pilotos y controladores estamos aún a la espera de que sean conectados a los sistemas de control de tránsito aéreo, que el personal sea entrenado y que las plataformas digitales usadas para proyectar su imagen sean de alta calidad.

