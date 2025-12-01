La Ferretería Corona: el histórico negocio neoyorquino de la familia del presidente Abinader

Casi 70 años de historia se concentran en la intersección de las avenidas 39 y 103 de Corona, Queens, donde se levanta Corona Bros Hardware, un negocio familiar convertido en emblema de trabajo, sacrificio, honradez, servicio comunitario y visión. Es, además, parte esencial del legado de la familia materna del presidente Luis Abinader, en la ciudad que alberga el mayor número de migrantes dominicanos del mundo.

Fundada en 1959 por don Rodolfo de Jesús Corona Díaz, abuelo del mandatario, la ferretería nació del impulso de superación que lo llevó a dejar Los Ranchos de Babosico, Sabana Iglesia, en Santiago de los Caballeros, para abrirse paso en Nueva York y asegurar un futuro mejor para sus hijos.

Cuatro de sus nietos —Rudy, Nick, Luis y David— lo recuerdan como un hombre inteligente, con un talento natural para los negocios y para ver oportunidades donde otros solo veían caminos polvorientos. No era académico ni coleccionaba títulos, pero sí acumulaba intuición, disciplina y un profundo sentido de servicio. Ese, dicen, fue su mayor patrimonio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/ferreteria-corona-en-ny-original-ee66d1fa.jpg La Ferretería Corona, un negocio familiar que ha permanecido vigente por más de seis décadas en la zona de Corona, en Queens, Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

Don Rodolfo: una herencia que nació en los ranchos

Don Rodolfo llegó a la Gran Manzana en 1950, veintidós años después de que Román Corona —el primero de la familia en emigrar— abriera camino. Viajó acompañado de su hijo menor, Ricardo. Nueve años más tarde abrió Corona Electronic and Appliance Center, tras comprar mediante un banco un edificio donde operaban cuatro negocios, por unos 100,000 dólares.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/rodolfo-de-jesus-corona-diaz-abuelo-del-presidente-abinader-8da01122.jpg Rodolfo de Jesús Corona Díaz, abuelo del presidente Abinader. (FUENTE EXTERNA)

Vivían cerca del edificio que luego sería suyo. La experiencia de Ricardo trabajando en una ferretería de Queens dio la chispa inicial: lo que comenzó como un empleo que pronto se transformó en la base del proyecto familiar.

"Hay una cosa que incide en el hecho de que papá tuviera una ferretería, como también pudo haber sido un supermercado. Mi padre lo que quería era construir mi futuro. Yo era el único niño en su familia. Él era muy débil conmigo y estricto a la vez, pero la debilidad de él, como padre de un único varón, era yo", recordó Ricardo, tío y padrino del presidente, con la voz entrecortada.

Así nació la Ferretería Corona, levantada no solo con inventarios y herramientas, sino con la convicción de un padre y el deseo de asegurar el porvenir de su hijo.

"Buelito era una de las personas más serias, honestas y de respeto, además de ser un gran comerciante. Tenía una inteligencia innata para los negocios" Rodolfo, Rudy Corona Primo del presidente Abinader “

Don Rodolfo tuvo cuatro hijas —Eneida del Carmen, Miledys Altagracia y Rosa Zula (Zulita), madre del presidente— fruto de su matrimonio con Ana Zulina Caba, fallecida tras el parto de la menor. Más adelante nació Ricardo, su único hijo varón.

La ferretería

Con los años, la fachada ha cambiado, pero su esencia no. Desde fuera ondean las banderas de República Dominicana, México, Colombia y Estados Unidos, cubriendo parte de los vitrales originales.

Los ladrillos grises de los años 50 siguen allí, y la estructura superior —que fue hogar familiar— mantiene su estética intacta.

Al entrar, a la izquierda, permanece la estación de lotería instalada por don Rodolfo.

"Fueron visionarios. La lotería no dejaba mucho dinero, pero atraía clientes", comenta Luis Corona, primo del presidente y actual propietario.

Más adentro están las áreas de pintura, cerrajería, artículos del hogar y, en el sótano, la oficina donde se administra todo: un espacio que respira unidad familiar. En las paredes se exhiben fotografías de don Rodolfo, de la fachada original del establecimiento, de los primos que se criaron y crecieron trabajando juntos, así como del presidente Abinader junto a sus hijas y su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje. También se observa una imagen del mandatario junto al papa Francisco y otra de su madre durante la toma de posesión de su segundo mandato.

"Abuelo te saludaba, y te daba la mano. Siempre se paraba en el frente del negocio. Y te entraba. ´Mire, aquí está mi hijo. Usted tiene lo que usted necesita aquí con dinero y sin dinero" Nick Corona Primo del presidente “

Los inicios

Los nietos recuerdan a un abuelo trabajador, pero también profundamente humano.

"Abuelo te saludaba, te daba la mano y daba un paso atrás. Siempre se paraba en el frente del negocio. Y te entraba. ´Mire, aquí está mi hijo. Usted tiene lo que usted necesita aquí con dinero y sin dinero´, a las personas que él conocía, relata Nick.

"Él fiaba, le fiaba a la gente. Él vendía televisores y las llevaba a la casa y se la instalaba para que se la pagaran el mes que viene o en cinco pagarés, lo que fuera", añade Luis.

Zulita recuerda también cómo su padre prestaba dinero a quienes querían emigrar a Nueva York. En sus inicios, la ferretería —que abrió sus puertas bajo el nombre de Corona Electronic and Appliance Center, luego Corona Paint & Hardware, Corona Hardware y finalmente Corona Bros Hardware— vendía artículos electrónicos y del hogar tales como estufas, neveras, lavadoras y otros equipos ya descontinuados. Se sostuvo gracias a un principio que heredaron todos: el servicio al cliente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/familia-abinader-8438817e.jpg Las distintas fachadas de la ferretería Corona y sus cambios.Lucindo Corona, hermano de Rodolfo -Fofo- Corona y su esposa Luisa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/lucindo-corona-hermano-de-rodolfo--fofo--corona-y-su-esposa-luisa-7b807789.jpg Lucindo Corona, hermano de Rodolfo -Fofo- Corona y su esposa Luisa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/01/angelo-delso-mario-y-regulo-corona-en-la-ferreteria-e467ae12.jpg Angelo, Delso, Mario y Régulo Corona en la ferretería. (FUENTE EXTERNA)

Un gran sacrificio

En 1965, la Guerra de Vietnam obligó a la familia a tomar una decisión dolorosa: vender la ferretería y regresar a República Dominicana para evitar que Ricardo fuera enviado al frente. Para don Rodolfo, la vida de su hijo valía más que cualquier sacrificio material.

El negocio pasó entonces a manos de tres sobrinos —Ángel, Eustacio Régulo y Delso— cuyos hijos también formaron parte de su continuación, trabajando para el negocio, hasta llegar a los propietarios actuales.

Rodolfo recuerda que Luis Abinader, aunque no trabajó en la ferretería, solía visitarla junto a su hermana Rita.

Hoy, la familia residente en Nueva York continúa vinculada al comercio, especialmente al sector de supermercados, mientras la ferretería sigue siendo un testimonio vivo del esfuerzo de una familia dominicana que echó raíces en Queens sin perder nunca la memoria por el lugar de donde venían.

Corona, Queens, un barrio de migrantes Pese a que la ferretería lleva el apellido de la familia materna del presidente Luis Abinader Corona, y comparte nombre con el barrio en el que está ubicada, se trata únicamente de una coincidencia. Corona, Queens es un vecindario formado mayormente por migrantes latinoamericanos y tradicionalmente caracterizado por su tejido de pequeños negocios familiares. El desarrollo del área comenzó a finales del siglo XIX, cuando el metro de Nueva York y la línea hacia Flushing empezaron a prestar servicio en la zona. Inicialmente conocido como West Flushing, adoptó el nombre de "Corona" a sugerencia del desarrollador inmobiliario Thomas Waite Howard, quien consideraba que el sector representaba "la corona del condado de Queens". Desde principios del siglo XX, Corona ha sido un punto de llegada para diversas oleadas de inmigrantes. Los primeros en establecerse fueron los italianos, cuya presencia aún se refleja en pequeños negocios que continúan operando. Corona también albergó una importante comunidad afroamericana, entre la que destacó el legendario músico Louis Armstrong, uno de sus residentes más célebres. En las últimas décadas, la demografía del barrio ha experimentado un cambio profundo. Corona se ha convertido en hogar de una nueva generación de inmigrantes latinoamericanos, particularmente procedentes de México, Ecuador y República Dominicana, quienes han revitalizado sus calles, comercios y vida comunitaria.