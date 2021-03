¿Racismo o misoginia? Cómo los tiroteos de Atlanta pueden estar motivados por ambos

Un hombre blanco mató a ocho personas en Atlanta el martes, incluidas seis mujeres de ascendencia asiática. Jura que no lo motivó el racismo sino una “obsesión sexual”. Desde entonces, Estados Unidos se ha desgarrado por la calificación de los hechos.

Discriminación superpuesta

“Pero no lo hizo”. En cambio, señaló, “eligió empresas cuyos empleados son mujeres, pero no solo: también son de origen asiático, mal pagadas y en una profesión fetichizada”.

“Crimen de odio”

La policía, por el momento, no ha excluido ningún motivo. “Todo está sobre la mesa”, según uno de sus portavoces.

Hasta ahora, Long, de 21 años, que ha sido acusado de asesinato y agresión, no está siendo procesado por un “crimen de odio”.

En Estados Unidos, este cargo abarca los motivos vinculados al origen, etnia, sexo, orientación sexual o religión de la víctima y permite dictar sentencias más severas. El estado de Georgia acaba de incluirlo en su arsenal penal.

Pero demostrar que el autor de un delito fue motivado por “odio”, ya sea racista, misógino, homofóbico o antisemita, no es fácil y las condenas por “crímenes de odio” no son muy frecuentes.

Bella Wang, una fotógrafa estadounidense de origen asiático, no quiere prejuzgar las razones detrás de la masacre de Atlanta, pero le molesta el peso que se le da a los argumentos de Long.

Siente que su comunidad, que ha denunciado un aumento de la hostilidad en su contra desde el inicio de la pandemia del coronavirus, reportado por primera vez en China, no es tomada en serio.

Es “como si la sensación de peligro que sentimos no fuera válida”, dijo. “Obviamente es un problema”.

Sin embargo, se siente reconfortada por las fuertes reacciones de otros miembros de esta minoría, ya sea en el Congreso, en la calle o en las redes sociales.

“Siempre nos guardábamos todo”, dijo. “Nos enseñaron a no decir nada y no generar olas, asegurarnos de no llamar la atención y ser siempre buenos. Así que es interesante”.