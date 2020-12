Una fundación que hace 25 años visualizó a la comunidad dominicana del Valle de Manhattan

La dominicana recuerda lo duro que fue para ella adaptarse a su nueva vida en la Gran Manzana, a tal punto que su madre le pidió que se regresara a República Dominicana.

“No fue fácil adaptarme a este país sobre todo porque vine en invierno y mis compañeros de trabajo me decían que no me quedara y que solamente fuera a explorar porque no me iba a gustar ese país, pero decidí quedarme por mi mamá y tuve la bendición de conocer a mi esposo y padre de mis hijos”.