$!Yosanly empezará el camino para ser científica

Agregó: “Ese mismo día completé los formularios, los envié y a las dos semanas llegó un correo de la Universidad del Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences que decía: ‘Felicidades, le estamos ofreciendo una admisión, para el Máster en Ciencias en Investigación Clínica’. Ahora los retos son mayores que cuando empezamos, pero creo firmemente que la voluntad de Dios, junto a la voluntad del hombre, puede hacer grandes cosas”, dijo.

Dijo que completó los requisitos con la universidad en el país para que enviaran sus notas, buscó sus cartas de recomendación y tomó el examen de inglés, para el que duró un mes preparándose. “Luego del examen, a los dos días, llegaron las notas y el resultado no fue malo, pero me faltaron 5 puntos para tener lo necesario para la universidad y, a pesar de todo el malestar que eso genera, decidí estudiar y orar más” explicó. “Me fajé a estudiar otra vez día y noche, y me programé para tomar el examen. Lo pagué, lo tomé y, a los dos días, llegaron los resultados. Cuando abrí el correo vi los cinco puntos que necesitaba para ser considerada por la universidad”.

En el 2016 trabajó para la Unicef en el país y luego para la Organización Panamericana de la Salud. En ese mismo año comenzó a ser colaboradora de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud Pública, y realizó su primera investigación sobre el Síndrome de Guillain Barré y su relación con el virus zika, mientras se formaba en epidemiología básica de campo. Esta investigación fue reconocida en la Novena Conferencia Global Científica de Epidemiólogos en Tailandia, con el primer lugar en la categoría de Mejor Presentación Oral de Investigación Científica. En el 2020 completó su certificación en investigación clínica en la Universidad de Harvard en el programa Principles and Practice of Clinical Research Program (PPCR).

Explica que gracias a la idea de amigos y compañeros de trabajo realizaron la campaña de Gofoudme. “Yo dure un mes y medio pensando si la hacía porque no quería exponerme tanto, pero fue tanto lo que me dijeron, que con la ayuda de mis amigos de la Iglesia hicimos los videos y grabamos las voces y publicamos la recaudación.

“Y empezó todo por las redes y los colegas y la gente a compartir, en tres días alcanzamos casi 500 visualizaciones. Veía mi cara en todos los estados. Empezaron a llegar las entrevistas y seguíamos en fe creyendo que Dios abriría las puertas.

“El día 21 de Julio me contacto un periodista del Diario Libre para decirme que publicaría mi historia y yo le dije que con gusto, fue publicada y al siguiente día me escribió, la señora Raquel Arbaje como ella dice la mujer de Luis, diciendo que ella había hablado con el Dr. Franklin y que me darían una beca completa para estudiar ciencias, y yo pensaba que era de mentira hasta que me hizo una nota de voz y ahí no lo podía creer porque Dios había sido muy bueno.

“Le comunique a mi padres los cuales recibieron una felicidad inmensa y de inmediato empezamos a dar gracias a Dios por su bondad a través de la oración”, dice la joven investigadora.