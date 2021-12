El popular cantante Harry Styles fue acusado de haber robado un microondas en uno de sus últimos shows en la ciudad de Long Island. Este rumor comenzó a circular luego de que la hija de uno de los camarógrafos lo difundiera en las redes sociales. Luego de que esto se volviera viral, la joven tuvo que aclarar sus dichos.

Dianna Raione, de 18 años, fue quien reveló que su padre le dijo que Styles se había robado un microondas de la sala de descanso del equipo de producción. A la niña esto le pareció gracioso, por eso lo compartió en las redes sociales. Pero le faltó aclarar que esto se trataba de una broma interna de su padre con sus compañeros de trabajo.

El aparato desapareció de la sala justo el día del concierto de Styles, por eso todo el equipo técnico comenzó a bromear sobre cómo el cantante era el culpable del hecho. Esto la chica no lo sabía, por eso lo difundió en las redes, no pensando que se haría famosa la noticia en tan poco tiempo.

Los fanáticos de Harry no pudieron dejar pasar el rumor, así que mucha gente creyó que era cierto. Por el momento, el cantante no ha hablado sobre el tema y es probable que no sepa de todo lo acontecido, incluso se difundieron varios memes en donde se lo ve junto al microondas generando las risas de los fanáticos.