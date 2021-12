El actor y su ex se llevan muy bien a pesar del tiempo

En el más reciente especial de “Live In Front Of A Studio Audience”, Justin Theroux se ha mostrado muy unido a su ex pareja, la famosísima Jennifer Anniston, pese a que ambos llevan ya tres años divorciados.

Estos todavía tienen un grupo de amigos en común que parece ser inseparable, ya que luego del divorcio entre años sigue manteniéndose firme y duradero, cosa que no suele ser normal cuando un matrimonio se rompe. En más de una ocasión, ambos han mostrado el respeto que se tienen y la admiración como profesionales que guardan el uno para el otro, demostrando que el cariño dura.

La popular pareja comenzó a salir en el año 2011, y luego de algunos años en pareja se casaron en el 2015 en una ceremonia bastante íntima. La relación parecía que iba muy bien, pero en el 2018 decidieron que lo mejor era continuar como amigos en lugar de marido y mujer. A pesar de todo, siguen manteniendo una comunicación activa.

Sin ningún tipo de duda, Theroux y Aniston son un ejemplo de cómo lograr mantener un vínculo con alguien, a pesar de que la vida les lleve por caminos diferentes. Para muchos de los fanáticos de la pareja, esto puede parecer extraño pero para ellos es de lo más normal.