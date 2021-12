¿Qué hace ahora? La vida de Andrea Meza tras finalizar su mandato como Miss Universo

Andrea Meza dejó el mandato de Miss Universo con tan sólo 7 meses de reinado, convirtiéndose en el mandato más corto de la historia del concurso. El pasado 12 de diciembre entregó su corona a la modelo india Harnaaz Sandhu en una ceremonia que se llevó a cabo en Israel.

Luego de finalizar su mandato, en los últimos días se mostró disfrutando los momentos de descanso luego de los compromisos que le implicaba ser Miss Universo. Meza, que también es ingeniera en software, parece estar tomándose los días con mucha calma junto a su pareja, el tiktoker Ryan Antonio.

Ahora Meza quiere dedicarse a cantar: “Es algo que sí me gustaría. Me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando, en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro y estaría increíble dedicar mi vida a algo que me gusta. Nunca tomé clases, creo que tomé dos meses clases de canto antes de irme a Miss World para preparar una canción y ya”, dijo en una reciente entrevista.