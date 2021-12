¿Dónde pasó Navidad Mariah Carey?

La artista no dejó pasar la oportunidad para seguir enamorándose

La reina de la Navidad Mariah Carey pasó las fiestas en Aspen junto a su novio Bryan Tanaka, compartiendo en las redes sociales una tierna foto de la pareja mientras abordaban un jet privado en su lugar favorito de Colorado. Este viaje trata de una tradición que tiene la estrella, quien comenzó a compartirla con su media naranja.

Todo indica que es tradición para Carey, quien compuso la canción de navidad más reproducida de todos los tiempos “All I Want For Christmas is You”, viajar a su ciudad natal para descontracturarse tras un arduo año de trabajo, y en esta oportunidad viajó con su pareja para pasar las fiestas en familia.

Aspen es el lugar preferido de la artista para celebrar la época navideña, puesto a que ha estado allí los últimos 5 años. Incluso ha estado con diversas parejas y sus hijos para no perderse de su “tradición”. Un dato de color es que en el año 2019, Carey fue junto a Tanaka y su ex marido Nick Cannon a los festejos, sorprendiendo a todos.