Sarah Jessica Parker deja enojados a sus fanáticos

Sarah Jessica Parker recibió una gran cantidad de preguntas en relación al accionar de su personaje en el primer capítulo del reboot de “Sex And The City”, ya que supuestamente su personaje no reaccionó como tendría que haberlo hecho luego de haber visto a su marido tirado en el suelo luego de haber sufrido un infarto.

Los fanáticos de la serie se metieron con el personaje ya que esta no llamó al 911 al ver a su marido en el suelo. Esto llamó la atención de todos los que vieron el primer capítulo, ya que todos creen que tuvo que haber reaccionado rápidamente para que “Mr Big” siguiese con vida.

Los espectadores creen que de haber reaccionado a tiempo, el reconocido amor de Carrie aún estaría con vida y seguiría siendo parte de la serie. Por el momento, Jessica Parker no ha dicho nada al respecto de las grandes especulaciones de sus seguidores, ya que también fue duro para ella ver como ese personaje moría y salía de la serie.