Farruko comparte un divertido video de una fan inesperada

El popular cantante Farruko compartió en su Instagram un video muy llamativo en donde el cantante caribeño mostró a una particular fanática que conmovió a sus fans y a detractores por igual. Es que, en una fiesta nocturna, se ve a una señora que parece ser mayor de 65 años bailando al ritmo de “El Incomprendido”.

En la publicación, el puertoriqueño dijo que “el bajo mundo no tiene edad para gozarlo”. Los fanáticos, seguidores e internautas no tardaron en reaccionar a la publicación, dejando colmada la caja de comentarios grandiosos mensajes. No es para menos, ya que por si no fuera suficiente, al final se puede ver a un joven abrazándola con mucho amor.

Farruko consiguió una sinergia única entre muchos ritmos, dando en su música casi que un nuevo género: el bajo mundo. Así lo defendió y bautizó, afirmando que no le importan las críticas, ya que él sabe que el sonido nunca había sonado con tal relevancia en toda la industria.