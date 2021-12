Sarah Jessica Parker despeja las dudas de rumores

La actriz deslumbró en el estreno de la reboot de “Sex and The City”

Sarah Jessica Parker se dijo presente en la premiere de la nueva serie “And Just Like That”, la cual es la continuación de la afamada “Sex and the City”. Durante el último tiempo, muchos rumores indicaban que se habían filmado tomas falsas para despistar a los fanáticos pero la actriz dio la versión real de los hechos.

La actriz se dejó ver muy emocionada al volver a participar de un evento de tal magnitud, tal es así que decidió asistir con su esposo Matthew Broderick y su hijo James. Aquí mencionó que hacía mucho que no se presentaba a un proyecto nuevo y que nunca se habría imaginado que volvería a interpretar a su icónico personaje.

Parker dijo que no se esperaba que estrenaran el show tan pronto, ya que la emoción de los fanáticos por revivir la historia es algo muy poco común. Esta historia tendrá caras nuevas entre el elenco, ya que muchos de los originales no volverán a formar parte de la serie.

Por último, la diva se refirió a los rumores de las escenas falsas, y dijo que nunca hizo algo así y que los productores son los que deciden que tomas van y cuáles no. De todas formas, explicó que si los creadores hicieron algo así, ha tenido todo el sentido del mundo debido a la gran cantidad de fanáticos desesperados por saber que iba a suceder con la trama.