Ariana Grande se rinde ante Britney Spears

Durante la semana temática de los años 90 del popular show televisivo The Voice, Ariana Grande lució un top sin tirantes y pantalones blancos, recreando uno de los atuendos que Britney Spears usó en su gira de “Baby One More Time” en 1999. Si bien su camisa era de un tono rosa más claro, la estrella llevó la blusa pequeña junto a los pantalones blancos icónicos de la princesa del pop.

Al recrear el look de una de sus ídolas, Grande no dejo de lado su particular estilo y llevó su icónica cola de caballo alta. Esta no fue la primera vez que la artista le rinde homenaje a Spears, ya que en noviembre cantó un segmento de “Oop!... I Did It Again”en el Show de Jimmy Fallon.

Britney no ha hecho comentarios acerca del homenaje que le hizo Grande en The Voice, pero sin embargo se sabe que ambas son conocidas y que la artista de raíces latinas es una gran admiradora de Spears, quien es un ícono para casi todo el ámbito del pop.