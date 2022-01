Meryl Streep tuvo un gran malentendido con Jonah Hill

En las navidades se estrenará en Netflix “Don´t Look Up” un film protagonizado por grandísimas estrellas del cine, pero sin embargo hubo un gran malentendido entre dos de sus protagonistas. Aunque no provocó el enojo, si sacó muchas risas, ya que Jonah Hill se refirió a Maryl Streep como “GOAT” (Greatest Of All Times) durante la premiere, pero la legendaria actriz pensó que estaba llamándola cabra.

GOAT en inglés quiere decir CABRA, pero también es el acrónimo anteriormente mencionado. Hill estuvo como invitado en el programa de Jimmy Fallon, en donde reveló el divertido intercambio que tuvo que Streep y Jennifer Lawrence mientras hacían ruedas de prensa.

Según el actor, Meryl es genial y es la mejor actriz que existe. Allí es cuando comenzó a decirle “GOAT”, y lo hizo en reiteradas ocasiones. Aquí es donde intervino Lawrence, quien contó que luego de escucharlo, Streep se acercó a ella para preguntarle que significaba eso, si era simplemente muestras de amor o qué.

Esto provocó las risas de todo el mundo, incluído Hill. Este se acercó a su compañera de elenco para aclarar las cosas, y comentó que tan solo le dijo gracias por describirla de esa forma, que estaba más tranquila sabiendo del significado original, terminando todo en una divertida anécdota.