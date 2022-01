Drew Barrymore y por qué no sale con hombres más jóvenes

No puede darse el lujo de salir con alguien 10 años menor que ella, ya que las perspectivas de la vida son totalmente distintas

Todo parece indicar que Drew Barrymore se ha rendido en la búsqueda del amor. En un reciente programa de su show de YouTube, la ahora conductora recibió a Whoopi Goldberg y, en medio de una conversación sobre parejas, ambas se dieron cuenta de que habían “renunciado a las relaciones”.

Si bien este dúo coincidió en que la decisión de renunciar a las relaciones está ligada con otro aspecto: nada de citas con hombres más jóvenes que ellas. Estas llegaron a la conclusión de que están en una edad en la que no pueden darse el lujo de salir con alguien 10 años menor que ellas, ya que las perspectivas de la vida serían totalmente distintas.

Igualmente, Barrymore y Goldberg saben que les encantaría conocer a alguien, pero que están en un punto dónde cualquier relación que tengan piensan que no va a funcionar. La pareja dinámica ha llegado a la conclusión de que juzgar a alguien por la edad no es algo que sea correcto, ya que ellas detestan que les pase, pero que en este caso en particular es imposible que una persona se saltee toda una sección de tiempo para estar con otra.