Estrella de Harry Potter no descarta volver a la franquicia

HBO Max anunció el lanzamiento de Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, un evento digital en el que veríamos a los protagonistas de la saga original de películas de Harry Potter. Pero ya hay alguien que dijo que volvería a la franquicia si así se lo pidieran.

Se trata de Rupert Grint, actor que personificó a Ron Weasley en las 7 películas. "En cuanto a otra película, no lo sé. No lo sé, exactamente. Amo a ese personaje, me siento muy conectado con él, así que sí, no lo sé”, dijo en una entrevista con ComicBook.

“Es genial volver a verlos a todos, es muy nostálgico, estas películas fueron una gran parte de mi vida y me gusta todo. Pero creo que terminó en el momento adecuado, fue mucho tiempo y fue muy divertido. Han pasado 10 años desde que filmamos la última. Tengo una nueva perspectiva, puedo apreciarlo por lo que es, un momento loco y tremendamente divertido", agregó.

La franquicia de Harry Potter sigue viva y ya se anunció el estreno de la tercera entrega de Animales Fantásticos para abril del 2022.