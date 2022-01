Finalmente llegó No Way Home y ya podemos esperar una nueva aventura del trepamuros.

Spider-Man: No Way Home finalmente llegó a los cines y ya se ha convertido en todo un suceso en todo el mundo. Pero ahora ya tenemos una impresionante confirmación: Spider-Man 4 ya está en desarrollo.

La confirmación la dieron Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y Amy Pascal, productora de Sony Pictures, en una entrevista con The New York Times: “Sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia".

"Tan solo lo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por ningún trauma de separación como lo que sucedió después de Far From Home. Esto no ocurrirá esta vez", agregó Feige.

Además de esto, ya se trabaja en Spider-Man: Freshman Day, una serie animada que contará el origen del Peter Parker de Tom Holland donde veremos cómo obtiene sus poderes y sus primeros días como héroe, algo que no ha aparecido en el MCU después de su llagada en Captain America: Civil War.