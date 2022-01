¿Vuelve Vincent D'Onofrio? El actor respondió que pasará con él en el UCM

Fue una enorme sorpresa el regreso de Vincent D'Onofrio como Kingpin en el final de Hawkeye. El actor interpretó al personaje en Daredevil, la serie de Marvel, así como en The Defenders. Y ahora volvió, aunque el final dejó algunas dudas.

Su regreso coincidió con la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home, por lo que todo el universo de las series de Netflix parece estar con una energía revitalizada. Y ahora D'Onofrio se refirió a su futuro en la franquicia.

“No puedo comentar ningún hecho porque Marvel Studios simplemente no me lo dice. Así que me hicieron esperar que continuara y todavía me hace sentir así. Quiero decir, en mi mente, definitivamente le disparó", aseguró en una entrevista para Collider. Es que en el final de Hawkeye, el personaje de Echo, interpretado por Alaqua Cox, le dispara a Kingpin en el rostro.

"Cuando me alejé de Daredevil pensé que quizás podría regresar de alguna manera. Luego pensé que me estaba alejando para siempre, pero los fans me querían de vuelta y finalmente se dio. Así que ahora me siento de igual manera", agregó.

Echo tendrá una serie en solitario, así que ese sería el show indicado para el regreso de Kingpin.