Escribió su CV a mano, su historia se hizo viral y consiguió más de 30 ofertas

No tenía dinero para imprimir su currículum y lo hizo de puño y letra

La historia de Ángel Medina se ha hecho viral. Este hombre de 44 años no tenía dinero para imprimir su CV, por lo que decidió redactarlo a mano y lo entregó en los comercios de su barrio. A los pocos días recibió más de 30 propuestas de contratación.

El hombre había perdido un hijo durante 2020 y la falta de trabajo lo dejó en una situación dramática. Sin dinero para imprimir su Currículum Vitae y menos aún, acceder a una computadora, Ángel tomó un par de hojas, un lápiz, y redactó algunas de sus cualidades y experiencias laborales. “Busco trabajo en rancho, tengo experiencia en el manejo de ganado, también sé capar, ordeñar, hago queso y domo potros. Mi nombre es Ángel Medina, de 44 años, sin malos vicios” escribió.

Medina recibió cerca de 30 propuestas y finalmente pudo conseguir un lugar disponible en un rancho de Guadalajara. Medina alentó a que aquellos que estén en su misma situación no bajen los brazos: “Uno piensa que las cosas así se van a quedar mal, pero la verdad es que no. A veces las cosas andan mal pero luego vienen las cosas buenas, así me pasó a mí”.