Esta empresa te paga por viajar en carretera en el auto que elijas

¿Te gustaría lanzarte a viajar por la carretera con un auto a elección? Pues la empresa Discover Cars te puede cumplir el sueño. Es que acaban de lanzar un concurso y el ganador cobrará por hacer un viaje en carretera en el auto que escoja.

El nuevo probador de viajes por carretera deberá evaluar todos los aspectos del vehículo que conduzca, incluidos todos sus dispositivos y engranajes. Después detallará cada elemento en una reseña. El probador también criticará cualquier cosa que necesite mejoras y ofrecerá una evaluación final sobre si el automóvil es una buena opción para un viaje por carretera.

Además de escoger el auto de su preferencia y poder probarlo durante 3 días, el ganador del concurso cobrará 700 dólares. El dinero lo pueden gastar en cualquier cosa, desde vuelos hasta boletos de hotel o atracciones, si es que así lo desean, según explicó Discover Cars.

“Naturalmente, nos gustaría que el candidato seleccionado fuera un apasionado de los automóviles. Por supuesto, no es necesario saber cómo reparar un motor, pero comprender lo que hace que un automóvil sea bueno es clave. También nos encantaría tener a alguien a quien le gusta viajar. No se trata solo del automóvil, sino de cómo puede mejorar un viaje. Por lo tanto, tener un conocimiento sólido de unas buenas vacaciones es una ventaja adicional”, compartió la compañía en la página del concurso, de acuerdo con Travel and Leisure.