Mujer contrae matrimonio con su verdadero amor: el color rosado

Para muchos cada 1 de enero es un nuevo comienzo, pero para la influencer Kitten Kay Sera no será así, ya que cada año, ese será el aniversario de su icónica boda.



Lo normal es que dos personas contraigan matrimonio. Kay Sera marcó la diferencia convirtiéndose en la primera mujer del mundo que se casa con un color, el rosa, el cual describe como "su verdadero amor".

Según informan medios internacionales, la creadora de contenido tomó la decisión de contraer matrimonio con el color citado hace dos años luego de que un niño la viera vestida de pies a cabeza de rosado.

“Un niño me dijo en una patineta: 'Wow, te encanta el rosa, ¿verdad?'- Le dije: 'Sí, me encanta tanto', y él dijo: 'Te encanta tanto, ¿por qué no te casas con él?". Pensé, "¡este chico está en algo!", relató.

La ceremonia se llevó a cabo el pasado 1 de enero en Las Vegas, en donde sostuvo en sus manos una muestra de tonos rosas.

Aunque la idea de casarse con un color puede sonar un poco loca, Kay Sera anima a todas las personas a que hagan aquello que les haga feliz mientras puedan porque se sabe del hoy, pero no del mañana.

"Solo estás aquí por un tiempo, será mejor que te diviertas", expresó.

En imágenes compartidas en su red social de Instagram, se puede ver a la influencer con un vestido rosa, un anillo de ese color, y un carro rosa en el que llegó al evento. Sus invitados también estaban vestidos de color rosado. "No hemos venido a jugar... ¡hemos venido a ARRASAR!", escribió en la publicación.